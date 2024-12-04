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南韓戒嚴解除 法人：台股觀察外資空單與量能變化

中央社／ 台北4日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股標普500指數與那斯達克指數再創新高，南韓總統尹錫悅無預警宣布緊急戒嚴後，國會全票通過解除。本土投顧法人分析，國際情勢干擾不斷，目前美股費半受季線及半年線反壓，不過台股技術面短多確立，後續關注外資期貨空單和成交量變化。

南韓總統尹錫悅於當地時間3日晚間宣布戒嚴，戒嚴軍也在凌晨零時後破窗進入國會大廳，封鎖出入口，與試圖抵抗的議員幕僚發生衝突；但在戒嚴軍進入國會大廳不久後，已經在場內的190名國會議員便完成投票，全員通過解除緊急戒嚴。

投資人關注美國聯邦準備理事會（Fed）再度降息的可能性，美股道瓊工業指數3日下跌76.47點或0.17%，收44705.53點；標普500指數微漲2.73點或0.05%，收6049.88點；那斯達克指數上揚76.96點或0.40%，收19480.91點；費城半導體指數滑落19.45點或0.38%，收5035.86點。

台股3日開高走堅，權值股台積電走強，加上航運股急拉、金融助攻，激勵終場上漲290.53點，收23027.46點，收復月線約22842點，重返23000點之上。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超新台幣331.05億元。

產業訊息部分，國光生技3日舉辦法人說明會，董事長詹啟賢表示，CDMO代工已接到長期合作夥伴產能擴大需求通知，明年重點將放在產線效率提升及資源整合，預估2026年達到產能倍增目標。

電源廠全漢表示，已開發出應用於VoIP（網路語音通訊）和商用路由器等網通設備的BBU（電池備援電力模組）產品，預計明年第1季開始量產出貨，可望為明年營運挹注新動能。

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