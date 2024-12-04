台股內資控盤…年底上看24,000

台股進入全年上漲機率最高的12月，過去十年多頭勝率高達八成，同時外資將進入年底長假，對盤勢影響下降，內資主控盤勢，台股有機會再次挑戰M頭23,713、23,699兩次高點，甚至不排除年底攻上24,000點。

統計台股每年12月是全年上漲機率最高月分，過去十年有八年上漲，漲幅0.1%~7.3%不等，其中僅2018、2022年下跌。

國泰證期顧問處協理蔡明翰、台新投顧協理范婉瑜指出，最有利台股12月走勢的原因，在於外資11月已賣超2,729億元，賣壓逐步渲洩，加上12月中旬過後，歐美經理人開始進入長假，且全年績效已結算，除非國際突發非經濟因素的黑天鵝事件，否則不易再積極進出台股，內資主導的作帳、作夢行情將成為盤勢主軸。

此外，台新投顧總經理呂仁傑、華南投顧董事長儲祥生指出，台積電（2330）現貨價與ADR間價差再次來到20.3%，由溢價帶動現貨價反彈的趨勢，在未收斂至正常波動的10~15%區間前，將呈震盪趨堅格局，連帶台股也有機會再次挑戰高點。

台股今年整體獲利上看4兆元、預期明年現金股利將來到2.6~2.8兆元，在整體現金殖利率逾3%做後盾下，預期短中線盤勢將震盪趨堅，甚至樂觀情境下，年底行情將上看24,000點。