台股連二紅 站上23,000關…作帳、作夢題材熱炒

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股。（聯合報系資料照）
台股。（聯合報系資料照）

美股上漲，加上年底法人與集團作帳、市場作夢行情啟動，全力拚搏今年績效，外資也認錯回補、連二日買超，昨（3）日大舉買超286億元，激勵指數開高收高，終場大漲290點收23,027點，再度站回23,000點大關，一舉飛越月線、站上所有均線，連二紅。

台股昨日在台積電ADR大漲等有利因素帶動下，擺脫美國擴大對中國大陸半導體制裁等陰霾，台積電（2330）等大型權值股領軍，指數強勢表態，開盤跳空大漲235點，市場主力搶搭順風車，盤中一度勁揚407點，終場強揚1.2%收市。

台股觀盤重點與後市展望
台股觀盤重點與後市展望

盤面幾乎滿堂紅，19大類股中，除玻璃陶瓷跌0.4%外，餘均上漲，其中尤以航運股大漲2.8%最強勢；族群中，高速傳輸、重電能源、散熱模組等表現強勢；千金股漲多跌少，AES-KY、富世達大漲收上千元以上，檔數增至17檔。

事實上，統計過去十年中的12月，外資買超年度有五年，顯示外資在12月中下旬進入年終長假後，對台股影響力下降，行情將為內資主導，包括投信、集團作帳及作夢行情，將成為多頭人氣歸隊焦點。

三大法人進出方面，昨日合計買超台股334.4億元。其中外資買超286億元，連二買、累計買超436.4億元。值得注意是，外資在台指期未平倉淨空單口數不降反增，增加1,326口至38,835口，股期雙市不同調。

本土投信買超3.3億元，連12買、累計買超525.5億元；自營商買超45.3億元，連二買，累計買超47.8億元。八大公股行庫則逢高調節，賣超58.1億元。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩表示，外電傳出川普在日前宣布將對墨、加課徵25%關稅後，兩國總統立即以電話等形式與川普會談，口頭宣布政策方式、提早進行各項談判意味濃厚，顯示各產業有一個多月時間調整，在明年1月20日前屬政治空窗期，多頭提前在12月發動攻勢，有利年終法人、集團、作夢行情。

台積電 外資

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