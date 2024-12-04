就市論勢／光通、訊散熱 盤面焦點

盤勢分析

美國景氣呈現軟著陸或不著陸，通膨現階段顯示已受到控制；但受到川普關稅政策造成2025年經濟成長隱憂及通膨再次升溫疑慮，影響近期股市表現；對於當前通膨預期，市場預估2025年Fed僅降息2碼，隱含川普關稅影響及2025年美國經濟維持穩健強韌預期。

台灣方面，10月出口413億美元，連續第三個月創歷年同月新高，較9月略增1.8%，年增率回升至8.4%。

美國大選塵埃落定，預期川普上任後，美中競爭及高科技技術限制仍將維持，相關舉措或言論或可為市場帶來波動，但並不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠半導體／ODM供應鏈完整及轉單效益擴大。

除AI新興科技應用商機持續暢旺，進入12月歐美節慶銷售旺季，終端消費有望隨美國推進降息循環及選後大陸加大政策刺激力道加快回溫，當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強。

投資建議

整體美國景氣仍具韌性且大陸需求已見回升，輝達新平台動能2025年第1季加速帶動，有利台股發展；短期預期盤面類股持續快速輪動，在台股短期成波動行情可能性偏高下，逢低加碼光通訊、散熱、AI ODM廠等類股。