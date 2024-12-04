凱基證：2025投資 AI獨秀

凱基證券昨（3） 日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會，由凱基投顧董事長朱晏民，凱基證券財富管理處主管阮建銘與凱基香港投資策略部主管溫傑等三大財經專家聯手，前瞻全球總體經濟、台股策略分析、大中華區投資展望及資產配置建議，幫助投資人掌握明年投資方向。

台股投資策略方面，朱晏民看好2025年多頭格局延續，科技產業發展態勢仍是AI一枝獨秀，台灣在全球半導體領先地位及完整AI供應鏈，將推動台股2025年盈餘大幅增長。

考量台股在2023年和2024年已接近30%的最大年度漲幅，且企業盈餘增長預計將從2024年36%放緩至2025年18%，指數持續大幅上漲空間可能有限，重點放在個股表現。預期全年走勢大致維持過往U型走勢，即第1季與第4季偏向多方格局，第2季與第3季容易漲多修正，川普激進經貿政策可能增加波動，但也帶來許多布局良機。

針對2025年資產配置，因應川普讓美國再次偉大的4T政策（減稅賦Taxes、高關稅Tariffs、反移民Tightening of Immigration、輕監管Tapering of Regulation），可能造成通膨上升與經濟衰退隱憂再臨，阮建銘提出「ACE」策略，幫助投資人累積財富。

A策略的「Alternatives 另類資產投資，降低關聯抗擾動」係指因美國巨額預算赤字、央行去美元化與再通膨等不確定性風險仍在，投資人可布局另類投資，例如比特幣、黃金，降低資產關聯性；C策略「Credit Selection高信評債優先，債券配置鎖好利」，則是在美國經濟軟著陸情境下，企業手握大筆現金，聚焦企業債鎖利機會，投資級債殖利率已至5%以上，相較公債更具抗通膨底氣。

在股票投資方面，建議投資人採取E策略「Elite Stock股市大優於小，類股輪動尋機會」，預期企業獲利成長動能持續、樂觀情緒推動股市報酬，大型股為首選且類股表現存在輪動機會，惟明年第2季後需留意修正風險，資產配置宜布局美國及日本市場。