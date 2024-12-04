PC鏈迎急單 大摩點將

美國準總統川普上任後擬加徵關稅，全球科技業為之震動。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具「大中華科技硬體產業」報告中指出，預期未來數周個人電腦（PC）供應鏈將出現急單需求，將嘉惠鴻海（2317）、緯創、廣達、仁寶、英業達、嘉澤、國巨、金像電、雙鴻等九檔台股。

大摩最新調查顯示，PC OEM廠希望在加徵關稅前將更多PC運到美國，作為短期的解決方案。

目前大多數桌機在墨西哥組裝，大多數筆電則在中國大陸組裝，因此預期桌機及筆電廠在未來數周將看到急單。

大摩指出，急單稍微有利於桌機比重較高的鴻海及緯創，以及筆電比重較高的廣達、仁寶及英業達等。這對供應鏈（包括嘉澤、國巨、金像電、雙澤等）及其他上游半導體零組件應該也是略偏正向。

以鴻海來說，大摩維持「優於大盤」評等及270元目標價，更是大摩在大中華科技硬體股的首選。鴻海除受惠PC急單以外，更將受惠GB200本月將如期出貨。

大摩分析，鴻海潛在利多包括iPhone需求高於預期、人工智慧（AI）伺服器業務進展加快、電動車業務加快、新的併購將有利於投資氣氛；下檔風險包括AI業務的獲利貢獻變小、電動車業務發展趨緩、地緣政治風險阻礙對外投資等。

另外，大摩對緯創的目標價為158元，預期緯創還將受惠GB200今年底前小量出貨、明年量產。

廣達目標價為370元，有望受惠於筆電及伺服器需求提升；仁寶目標價38元，成本控制佳。