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大摩：PC供應鏈可望有急單 嘉惠鴻海、廣達等九檔台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
科技大廠鴻海。 歐新社
科技大廠鴻海。 歐新社

川普揚言上任後加徵關稅，摩根士丹利證券（大摩）出具「大中華科技硬體產業」報告指出，預期未來數周個人電腦（PC）供應鏈將出現急單需求，將嘉惠鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）、嘉澤（3533）、國巨（2327）、金像電（2368）、雙鴻（3324）等九檔台股。

大摩最新調查顯示，PC OEM廠希望在加徵關稅前將更多PC運到美國，以作為短期的解決方案。目前大多數桌機在墨西哥組裝，大多數筆電則在中國大陸組裝，因此預期桌機及筆電廠在未來數周將看到急單。

大摩指出，急單稍微有利於桌機比重較高的鴻海及緯創，以及筆電比重較高的廣達、仁寶及英業達等。這對供應鏈（包括嘉澤、國巨、金像電、雙澤等）及其他上游半導體零組件應該也是略偏正向。

以鴻海來說，大摩維持「優於大盤」評等及270元的目標價，更是大摩在大中華科技硬體股的首選。鴻海除了受惠於PC急單以外，更將受惠於GB200本月將如期出貨。

大摩分析，鴻海的潛在利多包括iPhone需求高於預期、人工智慧（AI）伺服器業務進展加快、電動車業務加快、新的併購將有利於投資氣氛；下檔風險則包括iPhone需求低於預期、AI業務的獲利貢獻變小、電動車業務發展趨緩、地緣政治風險阻礙對外投資等。

另外，大摩對於緯創的目標價為158元，預期緯創還將受惠於GB200今年底前小量出貨、明年量產；廣達目標價為370元，有望受惠於筆電及伺服器需求提升；仁寶目標價38元，成本控制佳。

大摩 筆電 鴻海

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