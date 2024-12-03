SAP 助群益期貨優化顧客體驗 以個人化行銷推升業績成長

SAP台灣（思愛普軟體系統股份有限公司）宣布群益期貨成功導入SAP Emarsys行銷自動化解決方案，簡化全通路行銷流程並加速決策，以數據為核心，精準掌握顧客輪廓與需求，強化分眾溝通成效，實現更個人化的顧客互動，進而提升31%的訂單量與帶動13%的業績成長，持續締造群益期貨的數位轉型與創新佳績，在快速變遷的期貨市場中鞏固領先優勢。

群益期貨（6024）成立於1997年，主要提供台灣與海外期貨買賣、結算與諮詢服務，致力以「數位+人」服務理念實踐「公平待客」核心價值，以數位科技結合專業金融服務，確保每位客戶都能獲得公平的金融機會。群益期貨持續推出多元數位服務，早在2010年就有9成業務來自電子交易。迎向快速變動、日益競爭的市場，群益期貨憑藉多年的數位轉型經驗、看準數據與AI能為公司營運帶來加值，決心導入SAP Emarsys助力行銷流程數位化再升級，推動其數位轉型旅程邁入新里程。

SAP Emarsys是以數據、AI驅動的全通路顧客互動平台，可以高效整合會員、商品與消費數據，讓群益期貨行銷團隊精準且即時掌握會員生命週期、商品偏好等客戶輪廓，將原本需要2周才能擬定好的行銷方案縮短至2天，敏捷地進行大規模全通路個人化行銷，並提供即時的行銷成效報告，讓行銷人員可以持續優化行銷活動內容。

群益期貨總經理毛振華指出，群益期貨積極擁抱新科技，賦能營運效率提升，尤其是在AI已成為企業競爭關鍵的新時代，我們除了自行開發AI應用服務，也特別看重SAP與業務相關、結果可靠、標準負責的商業AI，能與我們攜手以AI賦能行銷人員至營運單位的生產力、創新力，極大化雙方合作綜效。

SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，因應碎片化的時代，企業必須透過即時、精準的數據分析才能掌握客戶輪廓、加速策略擬定與下達決策。SAP Emarsys作為行銷人員的數位核心，不僅能整合與串聯所有顧客與行銷相關資訊，還可透過內建AI的解決方案進行數據洞察、分析與建議，實踐個人化、全通路與可衡量的行銷，推動獲利成長。