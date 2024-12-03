中信證券主辦車用PCB服務平台榮惠-KY創今日創新板掛牌

中國信託綜合證券積極協助泰國企業加入臺灣資本市場，輔導榮惠集團（開曼）股份有限公司（6924）3日以承銷價70元掛牌上市，盤中最高價來到100元，漲幅達43%，最後收盤在99元，為2024年IPO掛牌漲幅最高的個股，表現相當亮眼。

榮惠-KY創成立於2007年，主要是從事各類利基型印刷電路板（PCB）產品設計及銷售暨工控（IPC）相關電子零組件銷售業務，主要服務日系車用電子品牌廠及EMS大廠，並以公司特有的專業日系團隊及東南亞產業運營經驗，將重心放在提供日系客戶材料、工程及拼板設計技術支援，搭配嚴謹的供應商評選及品質控管服務，藉以提供客戶完整的物流及倉儲解決方案，支應客戶少量多樣客製產品訂單各式彈性需求，近期跨入AI伺服器水冷模組採購服務，為公司增添附加價值，並有助於打入其他客戶供應鏈，展開業務合作。

榮惠-KY創2023年營收新臺幣14.26億元，每股稅後純益（EPS）6.31元，配發現金股利每股4元，盈餘配發率達63.3%；截至今年第3季營收新臺幣8.15億元，EPS達6.23元為歷史新高，10月單月營收為1.69億元。

中國信託證券扶持優質企業加入臺灣資本市場不遺餘力，2019年成功輔導家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）掛牌上櫃，加計榮惠-KY創，泰國台商已成功回台IPO案件共有七件，中國信託證券為該領域市占率第一，今年年初獲臺灣證券交易所頒發「證券承銷商－攜手同行獎」，並接連成功輔導台灣停車場管理龍頭阜爾運通股份有限公司（6914）及商用展示架與智能床大廠裕慶-KY（6957）掛牌上市，亦成功輔導世界級電動載具馬達專家富田電機股份有限公司（4590）登錄興櫃。中國信託證券將持續發掘優質企業，協助公司發揮潛力、擴展營運規模，帶領許多具特色及成長性企業加入臺灣資本市場，一同創造臺灣產業榮景。