川普恐致Fed降息循環恐提前結束 法人看好台股2025多頭格局延續

美國總統川普雖然明年1月20日走馬上任，但對全球金融及經濟已產生高度影響力，凱基證券認為，雖然明年全球經濟整體增長情形與今年大致相近，但川普上台將成為最大變數，尤其美國聯準會Fed的降息速度趨緩，後續只有3-4碼的空間，此輪降息預計結束於2025年6月至9月，利率低點3.75％至4％，且可能在2026年啟動新一波的升息。

凱基投顧董事長朱晏民指出，川普的政見就像迴力鏢，射出去會回來打到自己，但川普不管，川普的政見會推高通膨，高通膨會對經濟造成傷害，循環之後就會變成通縮，對美國經濟並非有利。

分析明年經濟展望，朱晏民表示，全球經濟在2025年的整體增長預計與2024年相近，最大變數仍是川普上台後的政策實施；這些政策對通膨的影響肯定是不利的，因此預計Fed後續將降息3-4碼，此輪降息可能在2025年6月至9月達到低點3.75-4.0%，並可能在2026年重新啟動加息。

朱晏民指出，美股在連續兩年受AI浪潮推動後，估值已不便宜，但類股輪動的機會出現，預計2025年美股S&P 500的獲利仍有中高個位數增長，全年報酬預估在6-12%之間，較前兩年有所下滑，明年第一季應可維持選後偏多的態勢，但第二季開始將反映川普政策風險及經濟下行的預期，股市可能出現震盪，下半年風險將進一步加大，整體而言，上半年表現預計優於下半年。

台股投資策略方面，朱晏民看好2025年多頭格局將延續，科技產業發展的態勢仍是AI一枝獨秀，台灣在全球半導體的領先地位及完整的AI供應鏈將推動台股2025年的盈餘大幅增長。

不過，考量台股在2023年和2024年已接近30%的最大年度漲幅，且企業盈餘增長預計將從2024年的36%放緩至2025年的18%，朱晏民認為，指數持續大幅上漲的空間可能有限，重點將放在個股表現上，預期台股全年走勢將大致維持過往U型走勢，即第1季與第4季偏向多方格局，第2季與第3季則容易出現漲多修正，而川普政府的激進經貿政策可能增加市場波動，但同時也帶來許多布局良機。