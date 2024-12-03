台股兩天收復11月跌點 台積電強彈59元居首功

外資連續兩天回頭買超台股、敲進台積電近2.07萬張，推升台積電兩天上漲59元並重回千元之上，是帶動台股兩天就收復11月下跌557.93點的重要功臣；此外，外資更大幅加碼ETF，大買00929達52.93萬張。

法人表示，台股後續走勢需觀察美元指數動向、外資在台股期現貨布局、內資投信作帳行情等因素。

台積電美國存託憑證（ADR）大漲5.27%，帶動今天台積電現貨走強，推升台股指數走高，終場上漲290.53點，收23027.46點，收復月線22842點，重返23000點之上，成交值新台幣3922.06億元。股價超過千元的高價股新增AES-KY及富世達兩檔，成為「十七千金」。

台積電今天收1055元，漲20元，漲幅1.93%。台積電連續2個交易日強漲，合計上漲59元，漲幅5.92%，市值大增新台幣1.53兆元，台積電單一個股市值增至約27.36兆元，占台股權重達到37.06%。

根據統計，台股12月2個交易日總市值大增近2.44兆元，台積電兩天漲59元，貢獻台股達477點，是帶動加權指數兩天急漲近765點、收復11月下跌557.93點的重要功臣，一掃11月台股低迷氣氛，指數收復短中期均線。

三大法人今天合計買超331.05億元，其中自營商買超45.05億元，投信買超2.81億元，外資及陸資買超283.19億元，外資連2買。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1651口為13903口，其中外資淨空單增加1326口為38835口。

根據台灣證券交易所統計，外資今天買超台積電9737張，連續2天買超台積電累計近2.07萬張。相較之下，外資今天再調節鴻海近1.26萬張，連6日累計賣超鴻海達11.28萬張。

根據統計，外資今天在13檔股票加碼逾萬張，其中大買00929達52.93萬張，敲進華航8.93萬張、凱基金4.51萬張、00934約4.11萬張；外資買超前10檔股票，就有5檔ETF。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，台積電ADR強漲、英特爾執行長季辛格退休，加上台積電ADR與現貨間溢價超過2成，激勵外資加碼台積電現貨。

觀察外資布局，根據統計，今年以來外資累計賣超台股達6975億元，容逸燊分析，外資賣超台股，在韓國股市則累計買超近新台幣1500億元，外資在亞洲股市有對沖交易跡象。

展望台股後市，容逸燊評估，美國總統當選人川普談及關稅言論，對半導體產業影響程度漸淡化；不過美股費城半導體指數與台股位階相差不多，台股後勢觀察美元指數動向、外資在台股期現貨布局、內資投信作帳行情等因素。