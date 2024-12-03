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友通、其陽11月營收雙成長 其陽創2年單月新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下工業電腦廠友通（2397）、網安廠其陽（3564）3日公布今年11月營收，友通、其陽皆繳出雙成長，其中，其陽11月營收月增5.54%、年增1.6%，為2年單月新高，友通則月增5.41%、年增22.82%，為14個月新高。

友通公布今年11月營收10.21億元，月增5.41%、年增22.82%，為14個月新高；累計友通今年前11個月營收85.88億元、年減34.07%。

展望後市，友通預估，隨著三大事業回穩向上，公司看好第4季營收與獲利維持成長，2025年營運審慎樂觀，並跟集團合作強化越南、美國製造布局。

以三大事業來看，嵌入式事業（Embedded）受惠於工業自動化需求的逐步復甦，以及智慧交通與博弈應用的成長，營運表現穩健提升，毛利率相較去年同期顯著成長。智動化事業（Automation）方面，第3季開始明顯復甦，明年穩健發展。資安事業（Security）則聚焦網路安全平台，同時推動高階伺服器與邊緣運算伺服器的逐步出貨，前三季營運維持逐季成長的穩健步伐。

友通總經理田芝穎先前表示，積極推動人工智慧邊緣運算應用於多元場景，目前已在全球智慧交通、醫療、無人化服務及智動化應用中取得多項成功案例，展現AI邊緣運算的實用價值。

在友通子公司其陽表現方面，今年11月營收2.22億元，月增5.54%、年增1.6%，為2年新高；累計其陽今年前11個月營收20.14億元、年增12.09%。

其陽核心業務聚焦於網路安全平台，今年高階伺服器及邊緣運算伺服器亦開始逐步出貨，2024年前三季營運逐季成長，其陽將持續優化營運指標，審慎樂觀看待整體營運。

此外，佳世達集團搶攻AI商機，其陽是目前最直接受惠者。在今年台北國際電腦展上，其陽亮相最新雙相浸沒式液冷解決方案，匯集多項技術專利，為邊緣智慧應用提供高效且永續的解決方案。

友通 營收

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