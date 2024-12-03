外資買超283億元 爆買00929逾52.9萬張居買超冠軍

台股3日收復月線，以23,027.46點收盤，三大法人同步買超，尤以外資買超283.19億元最多，統計外資買賣超個股發現，單日買超復華台灣科技優息（00929）高達52萬9,334張，接近00929當日總成交量116萬張的一半，高居外資買超第一名，不過，外資賣超冠軍也是ETF，單日賣超群益台灣精選高息（00919）32,782張。

台股早盤以22,972.3點開高，盤中高點達23,144.78點，終場收在23,027點，上漲290.53點，漲幅1.28%，收復月線，且站上23,000點關卡，推升大盤上漲功臣首推權王台積電（2330），早盤以1,060元開高，盤中高點曾達1,065元，終場收在1,055元，上漲20元，市值增加5,186億元，回至27兆元之上，達27兆3,589億元。

另外，鴻海一度挑戰200元，終場收在196.5元，上市股也多了兩檔千金股，AES-KY、富世達都衝上千元，同樣收在1,005元；航空族群也是大漲表現，台灣虎航大漲逾9%，創下新高，華航爆量強漲逾6%，長榮航漲幅逾2%，創歷史新高。

統計三大法人買超331.05億元，包括外資買超283.19億元，投信買超2.81億元，自營商買超（合計）45.04億元，其中自營商（自行買賣）買超21.32億元，自營商（避險）買超23.71億元。

統計外資買超前十大個股依序是復華台灣科技優息（00929）、華航、凱基金、中信成長高股息（00934）、兆豐電子高息等權（00943）、元大台灣價值高息（00940）、新光金、國泰金、元大航太防衛科技（00965）、群創等。

規模逼近2,700億元的復華台灣科技優息（00929）12月配息金額公布，每受益權單位預估配發0.05元，較前次的0.11元減少0.06元，創下配息新低，3日以17.89元開低，雖一度翻紅拉升至18.12元，但不敵賣壓再往下翻黑，一度下滑至17.7元，終場收17.76元，一跌0.3元，跌幅1.66%，包含盤後交易的成交量高達116萬3,081張，創下歷史天量，且是個股成交量第一名，成交值第二名。

外資單日買超00929高達52萬9,334張，接近00929當日總成交量116萬張的一半；外資買超第二名為華航，獲外資買超89,308張；另外，台積電則獲外資買超9,737張。

統計外資賣超前十大個股依序是群益台灣精選高息（00919）、元大台灣50反1（00632R）、鴻海、期街口布蘭特正2（00715L）、群益優選非投等債（00953B）、聯電、國泰永續高股息（00878）、寶成、凱基優選高股息30（00915）、昇陽半導體等。