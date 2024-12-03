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永豐金證券「投資豐向球2025展望年會」 四大名師齊聚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券完成「投資豐向球2025展望年會」線上線下8小時馬拉松直播，分析明年投資策略，吸引300多位投資人參與
永豐金證券完成「投資豐向球2025展望年會」線上線下8小時馬拉松直播，分析明年投資策略，吸引300多位投資人參與

永豐金證券第三年完成「投資豐向球2025展望年會」線上線下8小時馬拉松直播，邀請四大財經名師分析明年投資策略，吸引300多位投資人參與。永豐金證券表示，2025年迎來美國新政府團隊與FED降息兩大變數，投資人可從產業基本面、個股籌碼面、當沖，掌握三大投資策略，並學習股債資產配置，及遵守投資紀律，為2025年投資做好準備。

永豐金證券連續三年舉辦「投資豐向球2025展望年會」首創線上線下同步馬拉松進行，廣受投資人好評，今年於11月最後一個周末登場，協辦單位包含五大投信期貨業者，有永豐投信、群益投信、國泰投信、統一投信與永豐期貨，展望年會現場於台大集思會議中心盛大展開，實體講座125位名額於10月已報名額滿，加開線上同步講座超過200人報名參與，當日線上線下長達8小時馬拉松接力。

展望年會由擅長發掘趨勢潛力的「產業隊長張捷」率先登場，分析回測美國大盤指數150 年以來半年期表現，11月開始的往後6個月，是歷史大盤表現最好的期間，但提醒投資人仍要留意美國新任總統就職演說以及人事安排。另外，檢視2025年AI產業新供應鏈，投資人可以從公司資本支出、市占滲透率等指標進行分析，用對的投資方法為自己挖掘有價值的好公司。

籌碼面分析則由「權證小哥」主講，分享如何找出法人大戶進出的關鍵分點，了解市場資金輪動的方向與工具應用。權證小哥提醒投資人，明年可多學會債券配置，除了近年升息循環讓債券利率擁有債息誘因，進一步建置股債配置，讓自己的股票庫存有能力承受空方的避險作用，也是在高檔震盪格局的穩健策略之一。

「投資豐向球2025展望年會」下半場由兩位當沖名師接力吸引投資人目光，實務交易經驗長達20年的「自由人老師」分析表示，成功的交易策略必須把握三要點，包括零大賠、無數次小賺小賠、與偶爾的大賺，學習找出自己的高勝率策略。在當沖界曾創下2006年至201年，近五年未曾有任何一周虧損的傲人紀錄，高知名度的「阿魯米」，提醒投資人紀律交易的重要性，必須建置投資系統架構，當股市震盪，需要擁有一套進出場、風險控管與資金配置方案。

永豐金證券指出，今年台股大盤指數至11月26日收盤，漲幅達26%，7月創下24,416點的歷史新高，8月寫下1,807點的史上最大跌點紀錄，2025年迎來美國新政府團隊與FED降息兩大變數，為協助投資人在市場劇烈變動中，穩健累積財富與紀律交易，永豐金證券2025年每季將持續舉辦「投資豐向球」線上線下講座，成為投資人的最佳後盾。

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