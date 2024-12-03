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台股上漲290點 三大法人買超331億元
台股3日繼續衝高，收復月線，收在23,027.46點，上漲290.53點，漲幅1.28%，成交量3,922.06億元，三大法人買超331.05億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超283.19億元，投信買超2.81億元，自營商買超（合計）45.04億元，其中自營商（自行買賣）買超21.32億元，自營商（避險）買超23.71億元。
台積電（2330）續強，收1,055元，漲幅1.93%；不過鴻海（2317）200元大關得而復失，收196.5元。今天多了兩檔千金股，包括AES-KY、富世達都衝上千元，AES從11月初以來一路上漲，統計不到1個月時間，股價翻了一倍，收1,005元；富世達則受惠通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭認證，3日大漲逾8%，收1,005元。航空族群漲勢凶猛，台灣虎航（6757）大漲逾9%，華航（2610）爆量強漲逾6%，長榮航（2618）漲幅逾2%，同虎航再創下歷史新高。
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