凱基證券2025年展望：台股聚焦AI浪潮、全球留意川普2.0變數

2025年川普再度入主白宮，地緣政治將加深全球市場波動，但同時也帶來許多投資布局機會，凱基證券3日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會，由凱基投顧董事長朱晏民，凱基證券財富管理處主管阮建銘與凱基香港投資策略部主管溫傑等三大財經專家聯手，前瞻全球總體經濟、台股策略分析、大中華區投資展望及資產配置建議，幫助投資人掌握2025年投資方向。

凱基投顧董事長朱晏民表示，全球經濟在2025年的整體增長預計與2024年相近，最大變數仍是川普上台後的政策實施；這些政策對通膨的影響肯定是不利的，預計Fed後續將降息3-4碼，此輪降息可能在2025年達到低點3.75-4.0%，並可能在2026年重新啟動加息。美股在連續兩年受AI浪潮推動後，估值已不便宜，但類股輪動的機會出現。預計2025年美股S&P 500的獲利仍有中高個位數增長，全年報酬預估在6-12%之間，較前兩年有所下滑，明(2025)年第1季應可維持選後偏多的態勢，但第2季開始將反映川普政策風險及經濟下行的預期，股市可能出現震盪，下半年風險將進一步加大，整體而言，上半年表現預計優於下半年。

台股投資策略方面，朱晏民看好2025年多頭格局將延續，科技產業發展的態勢仍是AI一枝獨秀，台灣在全球半導體的領先地位及完整的AI供應鏈將推動台股2025年的盈餘大幅增長。然而，考量台股在2023年和2024年已接近30%的最大年度漲幅，且企業盈餘增長預計將從2024年的36%放緩至2025年的18%，指數持續大幅上漲的空間可能有限，重點將放在個股表現上。預期台股全年走勢將大致維持過往U型走勢，即第1季與第4季偏向多方格局，第2季與第3季則容易出現漲多修正，而川普政府的激進經貿政策可能增加市場波動，但同時也帶來許多布局良機。

針對大中華區投資市場展望，凱基香港投資策略部主管溫傑指出，明年中國大陸經濟增長要保五有一定挑戰性。後續留意12月中央經濟工作會議及明年3月的兩會，雖然最近中國大陸的刺激措施可能會提振短期經濟成長，但長期成長將取決於更深層次的結構性改革。港股方面，中美貿易戰捲土重來是最大的影響因素，若川普徵收60%關稅意味中美經濟將硬脫鉤，這將衝擊中國大陸出口總值；而同時也預期中央將推出新政策刺激消費需求，以彌補出口衰退，這兩大因素將牽動明年的港股，建議可留意三大主題，包括受惠中央新政策、地緣政治低敏感、積極海外擴展業務等。

新加坡在2024年抓住全球人工智能浪潮的機遇，帶動半導體及相關電子元件的需求，促進電子與機械製造業的顯著成長；2025年美國在川普政府的帶領下，預計將對國際貿易、外交事務、移民等多個重要領域進行政策改革。主要經濟體之間的緊張局勢可能加劇，新加坡作為貿易、物流及財富中心，擁有獨特的地理和策略優勢，能夠有效應對這些變遷，預期在地緣政治風險上升的背景下，掌握經濟成長機會。印尼亦對2025年充滿信心，目標是實現5.5%的較高經濟增長，超過過去十年的平均經濟成長率5.1%，將由消費與投資的增加、公務員薪資的上調、首都的基礎設施建設及下游出口推動，惟前提是全球商品價格保持強勁。

對於投資人最關心的2025年資產配置，因應川普讓美國再次偉大的4T政策(減稅賦Taxes、高關稅Tariffs、反移民Tightening of Immigration、輕監管Tapering of Regulation)，可能造成通膨上升與經濟衰退隱憂再臨；凱基證券財富管理處主管阮建銘提出「ACE」策略，幫助投資人累積財富。A策略的「Alternatives 另類資產投資，降低關聯抗擾動」係指因美國巨額預算赤字、央行去美元化與再通膨等不確定性風險仍在，投資人可布局另類投資，例如比特幣、黃金，降低資產關聯性；C策略「Credit Selection高信評債優先，債券配置鎖好利」，則是在美國經濟軟著陸情境下，企業手握大筆現金，聚焦企業債鎖利機會，投資級債殖利率已至5%以上，相較公債更具抗通膨底氣；在股票投資方面，則建議投資人採取E策略「Elite Stock 股市大優於小，類股輪動尋機會」，預期企業獲利成長動能持續、樂觀情緒推動股市報酬，大型股為首選且類股表現存在輪動機會，惟明年第2季後需留意修正風險，資產配置宜布局美國及日本市場。