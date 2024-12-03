台積電收1,055元收復月線 2天急漲59元、市值衝27.35兆

台股3日收復月線站上23,000點關卡，以23,027點收盤，上漲290.53點，推升大盤上漲功臣首推權王台積電（2330），終場收在1,055元，上漲20元，漲幅1.93%，市值回至27兆3,589億元，影響大盤指數約166點；兩天急漲59元，市值激增1.53兆元。

台股早盤以22,972.3點開高，盤中高點達23,144.78點，終場收在23,027點，漲幅1.28%，收復月線；台積電早盤以1,060元開高，盤中高點曾達1,065元，最後一盤爆出4,906張賣單，壓回股價，終場收在1,055元，上漲20元，市值增加5,186億元，回至27兆元之上。

台積電上周五（11/29）收在996元，失守千元及季線，12月開始就展現反彈攻勢，連續2個交易日大漲，兩天急漲59元，市值也大增1兆5,300億元；台積電大漲，帶領大盤指數收復23,000點關卡，兩天上漲764.96點，收復各均線。

受地緣政治與美國出口管制議題干擾，台積電股價近期盤整修正，上周失守千元關卡，但短短兩個交易日就收復各均線；台積電預估，以新台幣32元兌1美元匯率假設，預估第4季美元營收約介於261~269億美元，續創新高，季增11.1~14.5%，換算平均值季增13%；今年第4季毛利率57~59%，營益率46.5~48.5%。

研調機構Counterpoint Research預期台積電在晶圓代工續居龍頭地位，全球晶圓代工市占率，從第2季的62%上升至第3季的64%，該機構分析，台積電預期未來AI需求將大幅增長，2024年AI伺服器收入占其總營收比重已達中雙位數，並有望進一步提升，非AI半導體需求在2025年穩步回升。