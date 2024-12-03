快訊

台中國小生遭警帶回 少年法庭：師無意追究、生已道歉 裁定不付審理

台積電收1,055元收復月線 2天急漲59元、市值衝27.35兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電董事長魏哲家。圖／聯合報系資料照片
台積電董事長魏哲家。圖／聯合報系資料照片

台股3日收復月線站上23,000點關卡，以23,027點收盤，上漲290.53點，推升大盤上漲功臣首推權王台積電（2330），終場收在1,055元，上漲20元，漲幅1.93%，市值回至27兆3,589億元，影響大盤指數約166點；兩天急漲59元，市值激增1.53兆元。

台股早盤以22,972.3點開高，盤中高點達23,144.78點，終場收在23,027點，漲幅1.28%，收復月線；台積電早盤以1,060元開高，盤中高點曾達1,065元，最後一盤爆出4,906張賣單，壓回股價，終場收在1,055元，上漲20元，市值增加5,186億元，回至27兆元之上。

台積電上周五（11/29）收在996元，失守千元及季線，12月開始就展現反彈攻勢，連續2個交易日大漲，兩天急漲59元，市值也大增1兆5,300億元；台積電大漲，帶領大盤指數收復23,000點關卡，兩天上漲764.96點，收復各均線。

受地緣政治與美國出口管制議題干擾，台積電股價近期盤整修正，上周失守千元關卡，但短短兩個交易日就收復各均線；台積電預估，以新台幣32元兌1美元匯率假設，預估第4季美元營收約介於261~269億美元，續創新高，季增11.1~14.5%，換算平均值季增13%；今年第4季毛利率57~59%，營益率46.5~48.5%。

研調機構Counterpoint Research預期台積電在晶圓代工續居龍頭地位，全球晶圓代工市占率，從第2季的62%上升至第3季的64%，該機構分析，台積電預期未來AI需求將大幅增長，2024年AI伺服器收入占其總營收比重已達中雙位數，並有望進一步提升，非AI半導體需求在2025年穩步回升。

台積電 晶圓代工

延伸閱讀

006208張數累積太慢？9張00922=1張0050！專家「回檔快布局」：看好1月上漲

英特爾執行長突退休、美超微換財務長！美股早盤揚、台積電ADR飆漲

台股反攻 外資回補台積…權王重返千元激勵電金傳齊漲

供應鏈管理論壇 魏哲家：台積成功有兩關鍵

相關新聞

台積電收1,055元收復月線 2天急漲59元、市值衝27.35兆

台股3日收復月線站上23,000點關卡，以23,027點收盤，上漲290.53點，推升大盤上漲功臣首推權王台積電（233...

台股漲290點收23,027點站上月線 台積電收1055元

台股3日延續昨日的強勢，早盤以22972.3點開出，盤中一度拉升至23144.78點，終場收23027.46點，上漲29...

台股ETF受益人1025萬續高 00919、00878等6檔人氣同高

台股ETF受益人數持續創高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加60,022...

凱基證看明年台股：創高空間有限 川普創造波動機會

凱基證券今天舉辦2025年投資展望記者會，凱基投顧董事長朱晏民看明年台股，認為創高空間有限，但美國總統當選人川普上任會製...

永豐金證券「投資豐向球2025展望年會」 四大名師齊聚

永豐金證券第三年完成「投資豐向球2025展望年會」線上線下8小時馬拉松直播，邀請四大財經名師分析明年投資策略，吸引300...

台股上漲290點 三大法人買超331億元

台股3日繼續衝高，收復月線，收在23,027.46點，上漲290.53點，漲幅1.28%，成交量3,922.06億元，三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。