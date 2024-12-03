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台股漲290點收23,027點站上月線 台積電收1055元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股3日延續昨日的強勢，早盤以22972.3點開出，盤中一度拉升至23144.78點，終場收23027.46點，上漲290.53點，漲幅1.28 ％，成交量3922.1億元，站上月線；櫃買收259.11點，上漲1.27點；台積電（2330）終場收1055元，上漲20元，漲幅1.93%，重返月線。

強勢類股方面，科技股中包含：半導體、電子零組件、光電、其他電子、資訊服務等，而傳產方面則以金融、運動休閒、電機、航運、紡織等有不錯的表現。

觀察台股成交量排行榜，帶量上漲的有，華航（2610）、神達（3706）、長榮航（2618）、凱基金、中信金（2891）、聯電（2303）、鴻海（2317）、華星光（4979）、富喬（1815）、金寶（2312）、台積電、陽明（2609）、新光金（2888）、國泰金（2882）、台新金（2887）、群創（3481）等表現亮眼。

法人表示，美國政府對中國祭出新一波晶片出口禁令，但實際對台積電衝擊極微小。本週開始將迎接12月作帳行情，根據過往20年統計，11月收黑12月上漲機率逾90%，有利短線行情升溫。後續仍需觀察外資期貨空單和成交量的變化。

另外，法人建議，操作上建議逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。 選股方向上以AI概念股、消費性電子、顯卡、航空、汽車零組件、紡織製鞋、高爾夫及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

台積電 台股成交量

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