貨櫃三雄走強 長榮海運領軍航運股大漲

全球貨櫃輪詭譎多變，航運股還能買嗎，一直是近期熱門議題，德國航運巨擘赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 預估第四季獲利能力將會下滑，仍處「良好水準」，國內的貨櫃三雄今天再度成為台股人氣指標，長榮（2603）領軍大漲，盤中最高來到229.5元，漲幅為3.8%。

長榮成為貨櫃三雄大漲的領頭羊後，陽明（2609）股價最高來到76.2元，漲幅為2.5%，萬海（2615）最高衝87.1元，漲幅為4.4%；航運類股指數漲幅達2.6%。

影響全球「運價」與「運量」的因素非常多，法人認為，所有的訊息要一起綜合考量，以貨櫃三雄前三季獲利，及10月營收都較去年大幅成長，今年全年獲利可期，貨櫃三雄明年高股利值得期待。

法人分析，影響「運價」與「運量」的因素非常多，例如全球經貿狀況、川政2.0及氣候因素等，以色列與黎巴嫩政府已接受一個能「中止雙方發生毀滅性衝突」的協議，對於航空業影響是未知數，不能用單一因素來考量，第4季是因為農曆年提前，趕運潮有可能延續至隔年一月農曆年前。

另外， 美東碼頭勞資談判暫停罷工也將於2025年1月15日到期，這一輪勞資談判再度於11月15日暫停，目前狀態不明，也是未來要注意影響貨櫃輪市場變化的重要大事。

法人進一步表示，受到中東地緣政治以及全球多起主要港口罷工事件等因素衝擊供應鏈，第三季海運市場價量齊揚，貨櫃三雄股價來對照前三季的獲利表現，貨櫃三雄明年股利值得期待，已經形成低股價高配息的概念。