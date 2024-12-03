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台股ETF受益人1025萬續高 00919、00878等6檔人氣同高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股ETF受益人前十大（人）。（資料來源:CMONEY、2024/11/29*今年新成立）
台股ETF受益人前十大（人）。（資料來源:CMONEY、2024/11/29*今年新成立）

台股ETF受益人數持續創高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，65檔台股ETF受益人最新一周增加60,022人，總人數續高來到1,025萬379人，統計今年以來65檔台股ETF受益人總共增加417.9萬人。

進一步觀察前十大台股ETF受益人數同步創新高的有6檔，其中，00919群益台灣精選高息ETF今年來增加59萬9,349人最多，其他4檔分別為00878、006208、0056、00713、0050。市場法人認為，整體來看，包括00878、00919有穩定配息的台股高息ETF還是相對持續受到投資人熱愛。

市場法人表示，繼00878之後同樣擁有百萬投資人的00919在12月2日公布第7次預估配息0.72元維持新高，有別於其他台股ETF，00919成立以來配息穩定步步高，本季預估配息0.72元維持新高，連續7季年化配息率都逾10%；本次除息日為12月20日，參與除息最後買進日為12月19日，配息發放日為2025年1月13日。

市場法人指出，00919自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞，以00919預估配息0.72元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實可以趁價位還在28.8元以下多買來降低成本。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，現階段金融環境容易受眾多因素影響表現，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

謝明志指出，對於台股後市，12月為傳統歐美節慶銷售帶動股市，整體美國景氣仍具韌性且中國需求已見回升，輝達新平台動能1Q25加速帶動，有利於台股後市發展，觀察目前風險指標大多仍低水位，整體看來股市仍無系統性風險，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。

ETF 台股 配息

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