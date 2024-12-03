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第3季賺贏上半年 喬山今年以來飆漲近1.5倍

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股3日在台積電（2330）的帶動下繼續大漲，其中運動休閒股也表現亮麗，喬山（1736）盤中拉至漲停板170.5元，豐泰（9910）谷底翻揚，強漲逾6%，來億-KY（6890）、美利達（9914）上漲逾3%。

喬山累計前十月營收為349.4億元，年增21.6%，再度創下同期及累計新高紀錄。其中第三季營收120.8億元，季增17.2%、年增25.0%，營業利潤9.67億元，營益率8%，稅後淨利4.75億元，每股稅後純益1.57元，單季賺贏上半年的獲利，累計前三季每股純益2.08元。

喬山指出，第3季營收增長除了新併購的BowFlex營收挹注外，按摩椅事業體也因9月的日本孝親節活動，帶動營收大幅增長，再加上商用家用客戶拉貨強勁，三大事業體營收同步增長。

隨著主要大型連鎖健身房客戶擴張，喬山供貨比也提升，在商用健身器材部分，喬山受惠歐洲、拉丁美洲健身房快速增長，日前歐洲第一大連鎖健身房Basic Fit公告Q3營運結果，今年1-9月新開168個據點，健身房總數達到1,570間，會員數超過420萬人，營收持續快速成長。

拉丁美洲第一大連鎖健身房SmartFit 11月7日也甫公告Q3營運結果，過去12月中新增健身房285間，健身房總數達到1,591間，會員數增長至520萬人，增長18%。

喬山在全球有六個製造基地，目前已經把家用健身器材全數移往越南廠生產，今年九月又在越南取得約20甲的土地，將於明年動工興建廠房，預計將可於2026年投產。

喬山今以158元開出，股價走高攻至漲停，來到170.5元。

健身 喬山 營收

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