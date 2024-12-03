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長榮航股價創史上新高、華航寫近2年新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

川普當選美國總統後，全球供應鏈勢必出現全新移轉，華航（2610）今天股價創波段新高，長榮航（2618）更寫直突破歷史新高；法人分析，全球物流供應鏈的移轉，國內的物流業者未來也將受惠，包括台驊（2636）、中菲行（5609）、捷迅（2643）、台灣空運及遠雄港長期業績都看俏。

長榮航今天盤中來到45元新高價，漲幅達3.4%，寫下史上新高價，華航今天更是航空股的領頭羊，股價一度衝高來到26.9元，漲幅達6.9%，也是2022年元月以來新高。

航空物流業者分析，川普新政府可能加強對大陸出口的管制，並課徵60%高額關稅，對大陸貨量形成壓力，勢必導致大陸出口減少，「中國+1」策略加速供應鏈向東南亞、印度轉移，推動這些地區的貨運需求提升，在全球物流移動當中，物流業者能快速提供各種服務，競爭力會陸續浮現。

美國總統當選人川普在度在社群媒體發文，揚言上任就會推出新的關稅政策。法人分析，全球廠商供應鏈勢必出現全新移轉，隨著過去供應鏈模式打破，國內物流業者提供服務方式全面增加。國內的物流業者包括台驊、中菲行、捷迅、台空及遠雄港全面做足準備瞄準全新商機。

展望2025年全球航空業受「缺機潮」之苦，華航兩大策略雙管齊下，客、貨機的派遣能量有望逆勢突圍，對華航2025年的營運表現很有信心。長榮航認為，明年力拚營收、獲利再創新高，航空貨運還是明年成長的新動能，不管是AI、電商需求還是看俏。

美國準總統川普將推動新關稅政策，電商購物內容以民生必需品為主，受到的衝擊應該有限。2025年客、貨都好，航空貨運市場價量齊揚，客運市場面臨交機速度不夠快，舊機還必需汰渙，明年供、需非常緊張。

華航今年前三季營收、獲利雙雙寫下同期新高，合併營收 1,509.3 億元，營業淨利 133.5 億元，稅後純益 103.7 億元，每股稅後盈餘1.71 元，雙雙較去年同期成長近五成。

長榮航空前三季的獲利更是創下史上新高，其中，第3季稅後純益為89.85億元，每股盈餘1.66元。累計前三季稅後純益214.85億元，每股盈餘3.98元。

川普 華航 長榮航空

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