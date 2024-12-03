航空股起飛！華航盤中大漲逾6% 長榮航、虎航續創新高

航空股三利多加持，年底旺季、電商、AI伺服器產品出貨需求強勁，加上川普的新關稅壓力，帶動搶運潮，航空股持續向上墊高，長榮航（2618）再刷新高價，台灣虎航（6757）盤中大漲約5%，華航（2610）強漲逾6%，星宇航空（2646）上漲逾3%。

華航董事長謝世謙先前在法說會表示，對於明年營運，他一改往常的「審慎」而以「樂觀」看待。之所以對未來一年感到樂觀，主要是客、貨都好，航空貨運市場價量齊揚，而交機速度不夠快，舊機還必須汰渙，因此明年艙位供需非常緊張。

華航已經訂的新機將會陸續交機，但因交機延後，華航已將即將租用到期的飛機轉長租約，不影響現有的運能。另外，華航自身也有維修能量，在A330和747發動機都有自修能量，321neo本身發動機也有自建能量。

長榮航總經理孫嘉明也同樣看好貨運，他先前表示，明年力拚營收、獲利再創新高，受惠於電商、AI高科技產品持續出貨，以及看好電商未來仍將蓬勃發展，航空貨運還是明年成長的新動能。

華航今年前三季營業淨利133.5億元，稅後純益103.7億元，每股純益1.71 元，雙雙較去年同期成長近五成，前三季客貨運營業收入皆優於去年同期表現，年增近雙位數，尤其東北亞、東南亞增長最為顯著。

台灣虎航受惠於疫後出國旅遊需求激增，推升營運表現亮眼，2024年前十月累積營收為139.39億元，年增35.7%，前三季EPS已達5.52元，也創下歷史新高；長榮航前三季合併營收1,644.49億元，較去年同期增加12.4%；稅後淨利214.85億元，EPS 3.98元。

航空四雄中以台灣虎航漲勢最強，盤中大漲逾8%，一度衝至84元，再刷歷史新高；長榮航也同步刷新新高價位，盤中一度上漲至44.9元，漲幅逾3%，華航則大漲逾6%，創一年多新高，星宇航空也上漲逾3%。