川普即將上任 美國小型股迎向黃金時代

川普即將上任，儘管他的內閣人選對股市的影響好壞參半，但對美國小型股的影響相對有限，甚至美國製造的貿易保護政策及減稅措施，都將嘉惠小型企業，而且美國近期公布的經濟數據仍具韌性且正逢降息循環，更有利於與景氣連動較高的小型股，在各方利多因素加持下，美國小型股可望迎向黃金時代。

* 川普政策對小型股的支持

富蘭克林證券投顧表示，川普過去在其任期內推行一系列有利於小型企業的政策。首先，他的減稅政策大幅降低企業稅率，這對於依賴國內市場的小型企業至關重要。小型企業通常缺乏大型跨國企業的國際稅務規劃能力，因此稅率的降低直接提高它們的獲利能力。其次，川普政府的寬鬆監管政策亦減少小型企業的營運成本，使它們能夠更靈活地運營和擴張，這些政策措施不僅提升小型企業的競爭力，也活絡了小型股市場。

* 小型股更能受惠於美國經濟成長，更具成長潛力

富蘭克林證券投顧表示，與大型股相比，小型股通常更專注於國內市場，使它們能夠更直接地受惠於美國經濟成長。美國小型股有八成左右的營收來自境內，受到戰爭及貿易保護主義的影響較小，甚至川普所提倡的「美國製造」政策都成為小型股的利基。此外，由於美國小型股通常是較年輕的公司，在發展的初期，往往能展現出更強勁的成長力道。隨著經濟逐漸成熟，大型股公司的成長機會相對減少，而中小企業的成長潛力更加突出，兩者的成長差距也變得更加明顯。

* 美國大選後小型股表現亮眼

富蘭克林坦伯頓集團旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾 (Jim Stoeffel)表示，無論哪個政黨勝出，小型股在選舉後的表現通常優於大型股。這顯示，基本面考量比政治結果更為關鍵。展望未來，長期趨勢將有利於科技和工業領域的小型股，因為政府和民間機構將持續投入於美國基礎建設的更新、提升國內晶片製造能力以及促進製造業回流。人工智慧也將繼續推動對半導體製造、實體基礎建設以及資料中心能源解決方案的需求。此外，選舉不確定性的消除可能會激勵企業推展先前暫時擱置的項目。富蘭克林證券投顧表示，美國歷次選舉都能激勵小型股的表現，這次也不例外，主要因為新上任的總統當會提出刺激經濟的相關政策，而與景氣連動高的小型股通常率先反應，回顧2016年川普首次當選美國總統後的期間，美國小型股的表現也同樣優於大型股，因此建議投資人盡早布局，把握本次川普當選後帶來的投資機會。