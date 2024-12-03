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台股再現16千金 富世達盤中飆漲停創天價 嘉澤也飆新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達水冷快接頭商機加持，供應鏈傳出，富世達（6805）、嘉澤（3533）通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭（UQD）認證，成為合格供應商，預估將自明年起大量供貨；兩家公司3日股價持續大漲，富世達一度衝上漲停1,015元，創下天價，成為第16檔千金股，嘉澤也不示弱，盤中觸及2,000元，創下歷史新高。

水冷快接頭是AI伺服器水冷關鍵元件，大部分是由外企寡占，嘉澤、富世達積極投入，原本市場預期最快在明年上半年取得認證、下半年開始供貨，但供應鏈傳出，已提前通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭（UQD）認證，兩家公司躋身輝達GB200系列快接頭合格供應商。

軸承股王富世達公告9月本期淨利1.19億元，年增63.1%，每股純益1.73元，年增44.2%，單月獲利表現優異；富世達10月營收9.1億元，月增18%，年增54.1%，單月營收創掛牌以來新高；累計今年前十月營收63.28億元，年增42%，同創歷史同期新高。

富世達取得輝達快接頭認證後，近期有望搭著奇鋐的水冷板共同出貨給客戶，成為第一家正式出貨快接頭零組件的台廠；富世達受惠AI水冷及華為折疊新機等雙重題材，吸引市場買盤進駐，股價從9月低點682元開始反彈。

連接器股王嘉澤第3季毛利率52.6%，創單季新高，稅後純益20.61億元，為歷年最旺第3季，每股純益18.32元；累計今年前三季稅後純益63.68億元，超越去年全年獲利總和，每股純益56.9元。

嘉澤預期，下半年營運將優於上半年，對毛利率也持正向看法；法人看好，受惠新產品滲透率持續提升，嘉澤第4季營收有望挑戰新高；取得輝達快接頭認證後，市場預料將在明年上半年量產出貨。

富世達3日以955元開高後走高後衝上漲停1,015元，成為第16檔千金股，同時創下歷史新高，盤中漲幅逾8%；嘉澤以1,995元開高後一度衝達2,000元，同樣寫下新高價，盤中漲幅逾3%。

嘉澤 富世達 輝達

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