用主動式基金應對川普變化球 四檔台股高息基金月配逾7%

許多投資人對美中貿易戰記憶猶新，這次川普重提關稅戰，也讓台股短線波動加劇。理財達人指出，若投資人擔憂川普政策的不確定性，建議用主動式基金介入台股，基金經理人可因應市場變化，靈活調整投資組合，達到攻守兼備的效果。有現金流需求或穩健型投資人，可以選擇配息穩健的高股息基金，報酬和收益兩不誤，股市短線波動時有股息保護，中長線也能抓住牛市行情。

目前市面上的主動式台股高股息基金中，有四檔基金的配息相對穩健，近三月年化配息率都在7%以上，分別為統一台灣高息優選、台中銀台灣優息、新光臺灣高股息和復華台灣科技高股息基金。其中，統一台灣高息優選基金的近三月年化配息率甚至都有8%。翻開歷史配息記錄，發現自首次配息以來，這檔基金已連續八個月維持年化配息率8%的水準。

保持優異配息率的關鍵，在於基金經理人的選股操作，抓住台股AI浪潮的高成長潛力，也兼顧企業優渥的股息配發。根據基金月報，截至十月底，統一台灣高息優選基金的前十大持股，不僅有受惠AI趨勢的供應鏈，如半導體代工霸主台積電（2330）、AI伺服器龍頭廣達（2382）及散熱大廠奇鋐（3017）等，也有高殖利率股票，如歷年配息穩健的聯發科（2454）。

對於目標是領息的投資人，理財達人建議，在挑選投資標的時，將基金的歷史配息納入考量，觀察每次的配息率是否出現較大落差。因為只用單次的年化配息率做篩選，可能會挑到配息集中在某次發放，導致配息率不穩定的基金。而近期台股震盪較大，若投資人對進場點猶豫不決，可以採用單筆資金分批進場，或是定期定額，進一步分散投資風險。

展望台股後市，統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤表示，依照近期公布的經濟數據及企業財報，美國經濟成長軟著陸機率高，甚至可能朝不著陸方向前進。聯準會降息趨勢不變，對股市評價提升仍是利多。台股受惠AI需求強勁，出口保持成長，GB200預計在2025年開始大量出貨，有利供應鏈營運成長，支撐台股後市表現。