川普關稅2.0陰影籠罩 亞股承壓 中信投信：台股基本面仍具支撐

美國前總統川普勝選後，其貿易政策走向再度成為市場焦點。儘管感恩節假期縮短美股交易時間，但川普揚言對所有進口商品加徵新關稅，引發市場憂慮情緒升溫，為亞股帶來壓力，台股尤為明顯。中信投信認為，市場對關稅政策的擔憂可能過度反應，考量台灣在全球供應鏈的關鍵地位，加上美國經濟數據持續釋放正面訊號，台股後市仍可期待。

感恩節假期縮短美股交易時間，市場交投相對清淡。儘管如此，美元指數和美債殖利率的回落為市場注入強心針，推動 S&P 500 和道瓊指數持續走高，雙雙創下歷史新高；然而，科技類股並未跟上大盤漲勢，表現相對疲軟，顯示市場資金正轉向更具防禦性的產業。

根據彭博最新資金流向數據統計，新興亞洲市場持續面臨資金外流壓力，上周淨流出 42.5 億美元，其中台灣流出28.5億美元居首，南韓則流出14.7億美元。台股加權指數也因此下跌2.8%，回落至9月底以來低點。

中信投信研究團隊分析，川普的關稅政策對台股的負面影響可能被市場過度放大。首先，台灣出口產品以中間產品為主，並非終端產品，受到的關稅衝擊相對有限。其次，未來可能存在申訴機制，部分產品有機會獲得關稅豁免，實際關稅負擔可能低於市場預期。

此外，美國經濟數據持續釋放正面訊號。最新公布的第3季GDP季增年率為2.8%，顯示美國經濟穩健成長，並具備一定韌性。歷史數據也顯示，美國經濟成長與科技產品需求高度相關，美國經濟的持續成長將為台灣科技產業帶來利好。

相較於其他亞洲市場普遍承壓，越南股市展現強勁抗跌力道，上周在外資持續買超支撐下，指數逆勢上漲 1.8%。中國信託投信越南機會基金經理人張晨瑋指出，越南具備多重優勢：首先，在美中貿易戰背景下，越南成為全球供應鏈重組的首選目的地之一；其次，越南政府積極推動外商投資政策，加上相對可控的貿易風險，使其有望成為此波貿易戰的最大受益國。

「越南不僅是供應鏈轉移的受惠者，其內需市場也持續擴張，」張晨瑋表示，即便當前面臨外部環境的諸多挑戰，但越南的長期發展潛力依然看俏。這也解釋為何國際資金持續湧入越南市場，看好其經濟成長動能及科技產業發展的潛在機會。

展望未來，本周市場將聚焦美國非農就業數據以及針對中國的晶片限制措施。市場預期12月6日公布的非農就業數據將表現穩健，若數據符合預期，將有助於緩解市場對美國經濟前景的憂慮情緒。

中信投信樂觀展望後市，儘管短期內市場仍面臨諸多不確定因素，但美國經濟基本面穩健、通膨持續降溫，加上台灣企業具備一定的應對關稅政策的經驗和能力，投資人對台股後市不必過度悲觀。隨著年底和農曆年前各項利空因素逐步明朗化，台股仍有機會重拾上漲動能。