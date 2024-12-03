台股反攻 外資回補台積…權王重返千元激勵電金傳齊漲

台股昨（2）日在外資回頭大買台積電（2330），推升重返千元大關，及電金傳齊漲下，上演12月開門紅；指數開高走高一度勁揚540點達22,802點，終場大漲474點收22,736點，一舉收復5日、10日、季線、半年線，化解破底危機。法人指出，技術面、基本面都有利12月盤勢，今日挑戰月線宜補量。

三大法人昨天同步站在買方，聯手買超200.4億元。其中，外資在股市期現貨同步做多，現貨由賣轉買超150.3億元，期貨淨空單則大減7,350口，降至37,509口；投信買超47.2億元，連11買，累計買超522.2億元；自營商賣轉買超2.7億元。八大公股行庫在台股大漲下，調節48.4億元。

台股盤面重點

外資買超主要鎖定台積電，終止連五賣，大力回補1萬949張，買超金額高達112.7億元，高居外資買超金額之冠；再來是買超奇鋐44.3億元、聯發科29.3億元、台光電23.3億元，中信金、長榮航亦買超逾10億元；賣超前三名依序為智邦、聯鈞、鴻海。

綜合群益投顧董事長蔡明彥及台新投顧副總經理黃文清看法，台股昨天大漲最大功臣為台積電，貢獻330點之多；展望後市，台股短線站上月線應無問題，甚至可以上看11月25日高點23,172點，年底前有機會挑戰先回到11月的收盤高點約23,553點附近。

台積電昨天股價最高上看1,040元，一度領先大盤站上月線，終場收在1,035元，距月線也僅有1元之差。蔡明彥表示，台積電的獲利跟前景都沒有問題，處於多頭架構，只要台積電率先站上月線，加權指數跟進就很輕鬆。目前最大的風險是美國總統拜登似乎要對中國大陸祭出禁令，要求不能下單給台積電代工7奈米以下產品，若是成真，會對高階晶片代工較為不利，後續需持續留意變化。

蔡明彥指出，就產業來看，電子股依然由AI族群一枝獨秀，傳產、金融股也可望有所表現，因中國大陸一連串政策扶植不動產，有機會帶動傳產、原物料等族群。而航運、金融股獲利佳又有高現金殖利率題材，也是近期投信基金回補標的。

黃文清分析，上周因為川普放話將對墨西哥、加拿大加稅25%，引發股市動盪。所幸後續傳出墨西哥總統與川普溝通並取得共識，市場恐慌情緒獲得舒緩。從籌碼來看，外資昨天轉為買超且淨空單大減，有轉為偏多操作態勢，有利台股上攻。如果要攻月線反壓，最好是帶量突破，才有機會延續漲勢。