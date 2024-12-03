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若在20年前投資輝達1000美元 報酬率超驚人

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
輝達市值在20年內上漲好幾倍。歐新社
輝達市值在20年內上漲好幾倍。歐新社

個股帶來改變一生財富的機會並不常見，但Bespoke投資集團列了幾家會想讓你回到過去投資的企業。

財星雜誌報導，Bespoke在近期的報告中估算，20年前用1,000美元買進輝達（Nvidia）股票，如今這些股票價值約為94萬4,000美元，差一步就能成為百萬富翁。

也許這還不足以立刻辭職或退休，但當時若能投資更多，肯定就讓你這麼做。根據Bespoke，20年前投資輝達股票1萬美元，現在將得944萬美元、10萬美元則是9,440萬美元。

當然，在經歷驚險的經濟衰退如全球金融危機、新冠肺炎疫情以及美國聯準會40多年來最激進升息，牢牢抱住輝達需要極大的信心。

Bespoke也指出，在結合了標普500指數、標普中型股400指數及標普小型股600指數的標普綜合1500指數所有股票裡，輝達是過去20年總收益表現最好。

這都要感謝人工智慧（AI）熱潮，使輝達從知名於設計遊戲機圖形處理器的晶片公司，成為驅動生成式AI不可或缺的科技供應商。輝達於上個月取代英特爾進入道瓊工業指數，成為了時代象徵。

與此同時，輝達的共同創辦人兼CEO黃仁勳亦十分成功。他以1,180億美元的淨資產，位列彭博億萬富豪指數第11名。

另一家歷經轉型且股票飆漲的企業是Netflix，原本這是家透過郵寄租借光碟（DVD）的公司，如今變成串流及原創影集霸主，Netflix的出現顛覆了好萊塢。

Bespoke表示，20年前花1,000美元投資網飛股票，現在將超過55萬美元。

Bespoke表示，有八檔股票在過去20年投資1,000美元可以變成超過10萬美元，輝達與網飛名列其中。其他公司則是Texas Pacific Land、蘋果（Apple）、Booking Holdings、怪物飲料（Monster Beverage）、直覺手術與亞馬遜。

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