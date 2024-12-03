台股有望重現19千金榮景 法人樂觀12月作帳、做夢行情

台積電（2330）昨（2）日股價重返千元、收1,035元，台股再現15千金，隨AES-KY亮燈漲停收968元，加計鈊象、富世達、材料-KY等四檔900元以上個股排隊等進千俱樂部，法人認為，12月有作帳與做夢行情，有望帶動台股重現19千金榮景。

法人表示，加權指數昨天大漲後，一舉扭轉日KD黃金交叉向上，加上統計過去11月下跌後，12月上漲機率逾九成。在作帳與做夢行情加持下，不僅指數有機會繼續衝高，更有望推升具題材的準千金股叩關千元。

台新投顧副總經理黃文清指出，只要行情不要太差，中小型股相對有表現機會，伴隨題材、趨勢正確，例如光通訊、矽光子（CPO）、電池備援電力模組（BBU）、散熱等「新AI股」，即便還沒端出獲利或實際營收數字，股價仍會先行強烈表態。尤其有內資追捧的中小型股，因為股本小，股價相對容易拉抬。

BBU是近期盤面最強悍族群。法人分析，輝達新款GB200 AI伺服器耗能、輸出功率大增，有助相關台灣供應鏈毛利率提升。AES正是近期BBU盤面指標股，股價也最飆，光是11月就上漲365元，漲幅70.8%，進入12月漲勢也未見停歇，昨天再度漲停收市，終場漲88元、收968元。在BBU相關題材熱度不減的狀況下，且三大法人近五日仍買超，非常有機會一鼓作氣衝進千金股行列。

鈊象、材料過去都曾是千金股，且第3季獲利表現佳，加上本益比不高，也有望搶進千金股之林。

富世達3月19日股價一度衝到938元，昨日股價收925元，近五日上漲7%，三大法人持續買超，只是本益比稍高、達52.5倍，後續就看法人是否埋單。

群益投顧董事長蔡明彥指出，預期外資買盤在12月中旬後就會進入休假模式，屆時內資、主力有機會接棒拉抬一波作帳、耶誕行情。