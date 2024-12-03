今年IPO募資額 攀峰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

安永聯合會計師事務所昨（2）日發布報告指出，今年台灣共54家企業成功上市或上櫃，籌資總額達491億元，家數是六年來新高，募資規模則寫下歷史紀錄。

安永昨日發布《大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告》，儘管全球IPO活動整體放緩，台灣市場表現依然突出。

安永審計服務部營運長黃建澤表示，全球地緣政治風險提高，加上美國新總統川普的保護主義下，台股走勢波動較大，但台灣資本市場仍展現強大抗壓能力。

黃建澤表示，展望明年資本市場，台灣經濟基礎穩健，申請上市櫃企業逐漸展現多元化趨勢，AI應用與生技產業成為資金關注新焦點，明年台灣IPO市場前景被普遍看好，為未來資本市場注入更多活力與信心。

截至11月27日，台灣上市市場共30家掛牌，較去年增加十家，籌資金額369億元，年增16.7%。其中籌資額最高為星宇航空，籌資104億元，占上市總籌資額28%；其次為康霈*，籌資64億元，占總籌資額17%，兩家合計占上市籌資額約45%。

當中五家為KY公司，分別是世界健身-KY 、來億-KY、裕慶-KY 、三集瑞-KY及ITH-KY，總籌資額達92億元。

上櫃市場方面，今年新增24家企業掛牌，較去年增加12家，籌資總額達121億元，比去年增92億元，年增幅高達309%。上櫃市場籌資額中，生技醫療產業表現尤其強勁，兩家生技企業包括共信-KY（6617）及昱展新藥，分別籌資20億元及16億元，占上櫃市場總籌資額三成以上。

亞洲其他市場方面，今年中國大陸A股及香港IPO市場受監管政策及經濟環境影響表現低迷，但市場回暖跡象已顯現。截至11月30日，A股預計共95家公司申請上市，籌資額達人民幣618億元，較去年分別減少70%和83%，IPO數量和籌資額創2014年以來新低。不過，明年A股資本市場政策將更具體清晰，預料A股IPO活動整體平穩，有改善跡象。

今年香港市場則預計共64家公司申請上市，籌資額834億港元，與去年相比分別下降6%和上升80%，主要受惠於百億級大型IPO回歸，在大陸政策放寬企業赴港上市限制下，預計明年有望重回全球IPO市場前列。

A股 IPO

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