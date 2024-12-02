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富達：通膨回溫為2025年基本情境 加碼股票、債券維持中性評等

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際指出，美國共和黨全面執政，減稅與調升關稅將上路，預估2025年美國經濟基本情境為通貨膨脹回溫。在寬鬆貨幣政策與刺激政策帶動下，美國經濟風險降溫，因此給予股票「加碼」投資評等，對於信用債與政府公債維持「中性」評等。

在股市方面，富達認為，在美國聯準會（Fed）寬鬆政策、中國大陸刺激政策、美國通膨回溫政策等三道力量加持之下，將降低經濟風險。此外，年底季節性效應、股票回購、波動率下滑等因素，均有利股票等風險資產上漲，因此維持股市加碼投資評等。

在信用債方面，在信用利差極度收窄的情況下，富達對於承擔信用風險持審慎態度。整體來看，信用債的基本面並未明顯惡化，富達較看好存續期間較短標的，以獲得更好的風險調整後報酬。

至於政府公債，富達認為，經濟數據轉佳，支撐殖利率持續攀升。富達持續評估川普經濟政策對經濟與通膨的影響，對整體公債保持中立態度，較看好非美國市場，例如歐洲債券及通膨連結債。

美國經濟 股票 通膨

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