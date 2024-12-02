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川普政策影響資金流 外資上周在亞股只買超「這兩國」

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
圖為亞股示意圖。法新社
圖為亞股示意圖。法新社

川普貿易政策影響資金流向，外資上周在新興亞股只買超印度及越南，分別買超4.6億美元、0.4億美元，推升這兩個股市上周分別漲0.9%、1.8%。上周台股遭外資賣超28.5億美元為新興亞股最多，全周跌2.8%也最重。

今年以來，外資對新興亞股以買超南韓39.6億美元最多，其次是印尼的14.7億美元；賣超則以對台股的202.6億美元最重，再來是泰國的38.2億美元。不過，今年以來，新興亞股仍以台股大漲26.8%最優，再來是印度的11.1%，以南韓跌7.3%最弱。

印度持續反彈行情。群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度企業財報公布完畢，加上執政黨贏得重要邦選舉與內資資金持續流入，激勵大盤從年線反彈。市場期待政府加速基礎建設支出，且經濟活動仍保有強勁態勢，持續看好印度股市中長期表現，尤其是金融、資本設備、科技、消費等類股。

越南今年來漲幅擴大到10.7%，在東南亞中名列前茅。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，在美中貿易戰背景下，越南成為全球供應鏈重組的受益國。此外，越南內需市場也持續擴張，政府更積極推動外商投資政策，長期發展潛力依然看俏。

台股11月遭外資賣超逾80億美元，為新興亞股最大的提款機，加權指數11月跌2.4%，月線由紅翻黑。群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，市場關注川普上任可能再次掀起全球貿易戰，台股短期承壓，但仍將逐漸回歸基本面。市場預估台股2025年獲利可望成長近16%，短線逢回不失為買點。

就台股投資策略來看，安聯投信台股團隊指出，聚焦能見度達二到三年的產業，如半導體先進製程、人工智慧（AI）伺服器、矽智財（IP）/特殊應用IC（ASIC）、蘋概、光通、電子紙等；產業成長集中於先進製程，相關供應鏈能見度佳；成熟製程價量皆承壓，需留意終端需求；GB200出貨在即，有利相關供應鏈業績明年第1季淡季不淡。

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