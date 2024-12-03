績優強勢股 攻守兼備

台股昨（2）日吐悶反彈，指數站回22,700點關卡之上。現階段在市場多空震盪之際，大立光（3008）、正新、樺漢、精華、聯強、華碩、元大金等，今年累計營收成長佳、股價淨值比低，且股價站穩季線的族群，短線布局將攻守兼備。

台新投顧副總黃文清表示，台股昨天再度震盪反彈，站回22,700點關卡之上，短線盤勢可能持續多空整理格局，將以季線22,592點為強弱參考指標。

展望盤勢，雖大盤短線多空震盪劇烈，但盤面抗震族群已開始反映營運成長題材，儘管台股震盪整理，但估計法人資金後續仍有機會陸續回流，建議投資人仍以選股不選市為操作原則。

「現階段國際股市震盪，加上台股同步整理，盤勢已由整體表現轉變為個股演出，若能尋找營收成長不錯、且股價淨值比低的個股，應可收反彈時股價衝高、投資風險又低的攻守兼備原則。」黃文清說。

統計顯示，目前在所有上市櫃個股中，2024年前十月累計營收呈現年增表現、股價淨值比低於兩倍、且技術面站穩季線的個股，計有13檔，主要分布在光電、電子通路、電腦周邊等電子股，以及水泥、生技、營建、航運、橡膠、金融等傳產股。

在今年前十月累計營收年增率方面，長榮、冠德、台泥、大立光、樺漢、華碩、元大金、國泰金、富采、聯強等，均年增超過一成；另外，聯強、寶成、精華、正新等今年前十月累計營收也都較去年同期穩步攀升。

進一步觀察股價淨值比，富采、長榮、寶成、台泥、國泰金、元大金、冠德等低於1.5倍；其他股價淨值比介於二倍至1.5倍間的個股，還包括華碩、聯強、精華、樺漢、正新、大立光等。

統一投顧董事長黎方國指出，大盤近期多空震盪，未來指數若要續攻，勢必有賴抗震族群領銜表現，目前已有不少個股站穩季線之上，其中，「獲得市場青睞及營收成長的族群，多是在產業擁有利基型特性，或是利多題材的個股」。