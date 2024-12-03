高盛：25科技股抗亂流

高盛證券發布報告指出，美國課徵關稅對科技產業的影響不一，可從曝露風險、成本轉嫁及供應鏈變化等三大面向來分析。在台股中，高盛對台光電等20檔硬體股、台積電等五檔半導體股維持「買進」評等。

高盛指出，關稅的不確定性可能導致製造地點多元化，因而推動區域製造中心，而非集中化的大型製造中心，在地緣政治緊張時期提高生產靈活度，降低集中風險。

高盛指出，目前大中華科技股已宣布的2025年擴產計畫，在美國方面有鴻海（2317）、廣達、台積電，在泰國有廣達、英業達、雙鴻，在馬來西亞有緯穎、技嘉、勤誠，在越南有奇鋐、富世達、立訊精密，在印度則是鴻海。

關於川普可能對墨西哥、加拿大及中國大陸課徵關稅議題，高盛認為，先進製程晶圓代工廠等技術領先企業擁有強大的議價能力，可能將額外成本轉嫁給客戶。否則，額外成本可能由客戶、終端消費者及供應鏈分擔。

高盛認為，產業領導者具備全球化的生產基地、更強的議價能力及更健康的資產負債表，能投資自動化生產線，因此在不斷變化的環境中處於最有利位置。隨著區域製造中心崛起，也可能發展出當地供應鏈，如印度。因此，產業領導者及設備製造商預期將受惠於此趨勢。

高盛指出，2019年以來，美國加徵關稅已造成供應鏈多元化，從中國大陸分散到越南、墨西哥及印度。由於美國2025年可能再次提高關稅，並且可能對墨西哥課徵關稅，因此生產基地可能進一步多元化，移到美國、泰國及馬來西亞。

依照美國營收占2025年預估總營收比重排序，高盛評為「買進」評等的台股硬體科技股依次為台光電、金像電、啟碁、緯穎、台燿、廣達、勤誠、緯創、台達電、川湖、鴻海、技嘉、華碩、宏捷科、雙鴻、奇鋐、大立光、新日興、元太、富世達。高盛評為「買進」評等的台股半導體股則為台積電，預估2025年美國營收比重占65~70%，以及日月光投控、信驊、聯發科、瑞昱。