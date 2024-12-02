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台股大漲逾400點、新台幣匯率卻逆勢重貶1.41角 匯銀主管這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國內股匯市再度「各奔東西」。台股2日大漲逾400點，收在22,736.93點，新台幣匯率卻在美元強漲下，重貶1.41角，以32.598元作收，終結連兩升並為近四個月低點，總成交量為17.415億美元。中央銀行統計顯示，新台幣匯率今天重貶1.41角，為近一個月來，單日最大貶值金額。

對於台股大漲、新台幣匯率卻逆勢重挫，匯銀主管指出，美元強升是促使新台幣等主要亞幣挫跌的關鍵主因；今天盤中，新台幣匯率盤中一度貶破32.6字頭、最低來到32.618元；因時序為月初，少了出口商的拋匯潮助拳，新台幣匯率欲振乏力，終場在中央銀行調節下，以32.598元報收。

中央銀行統計顯示，美元指數今日上漲0.57%，非美貨幣走勢全盤皆墨；其中，韓元匯率貶值0.68%、貶勢最重，星元匯率也下挫0.54%。另外，人民幣匯率貶幅0.49%、新台幣匯率也貶值0.43%，日圓匯率最抗跌、貶值0.17%。

展望後市，匯銀主管說，新台幣匯率短期內仍將位於32.2~32.8元區間波動整理。

台股在台積電（2330）領軍下、盤中大漲逾500點，但台股大漲，並未帶動新台幣匯率連袂走升，反而因美元強彈，非美貨幣齊跌，新台幣匯率走勢每況愈下，終場重貶1.41角報收。

匯銀主管說，日圓匯率再度貶破150大關，人民幣匯率也持續下挫、失守7.27，韓元匯率則是失守1.400，主要亞幣均位處相對低點盤旋，新台幣匯率也跟進貶值，未來走勢仍須視外資動向、美元強弱與主要亞幣表現而定。

台幣匯率 新台幣

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