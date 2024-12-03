就市論勢／AI 族群、權值股 搶鏡
盤勢分析
上周台股盤勢出現土洋對作、大盤呈現價跌量平，，不過加權指數由於下跌回落到前波跌幅滿足點，且市場陸續消化川普2.0利空衝擊，使上周五中小型股出現強勢反彈，昨（2）日換權值股接棒繼續加溫，推測本周盤勢料將有一波短線反彈，不過觀察市場成交量僅3,195億元左右，顯示台股投資人尚未真正恢復信心。
值得樂觀期待的是，台股歷年12月通常將有一波「作夢行情」與「集團股作帳行情」出現，目前值得注意是2025年持續有高度成長的AI族群，包括組裝廠、散熱，以及外資回籠會優先買的權值股為核心；再搭配中長期有前景題材的「矽光子」、股價落底的「IP矽智財」與個別績優股為主；本周台股投資建議呈現中等偏積極的持股水位，掌握利基題材與個股表現。
投資建議
2025年進入川普2.0時代，台股選股主軸回歸到高度成長前景產業及族群，12月上述相關亮點產業股價有表現機會，建議短線不看空台股，逢低買進強勢股。
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