外資買超150億元 買超最多竟是這檔、台積電也轉為買超

台股2日以22,736.93點收盤，上漲474.43點，收復季線，三大法人同步買超，尤以外資買超150.22億元最多，統計外資買賣超個股發現，中信金（2891）高居外資買超個股冠軍，單日買超32,417張，另外，台積電也終止連五賣轉為買超10,949張，但是元大台灣50反1（00632R）則是外資賣超第一名。

台股2日止跌開高，以22,456.5點開出，盤中高點達22,802.53點朝月線挺進，權王台積電開高，終場收在1,035元，上漲39元，漲幅3.91%，影響大盤指數約330點，聯發科上漲收在1,310元，漲幅4.38%，影響大盤指數約29點，網通股表現強勢，智邦一度亮燈漲停，終場收704元，創歷史新高。

BBU概念股也是盤中上漲指標，傳產股的紡織股、航運股漲幅逾1%，金融股也是上漲攻勢，類股漲幅1.53%，大盤指數終場收在22,736.93點，上漲474.43點，漲幅2.13%，三大法人買超202.56億元，包括外資買超150.22億元，投信買超48.55億元，自營商買超（合計）3.78億元，其中自營商（自行買賣）買超5.66億元，自營商（避險）賣超1.87億元。

統計外資買超前十大個股依序是中信金、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、長榮航、凱基金、華航、華南金、台積電、永豐金、元大美債20正2（00680L）等；外資買超中信金32,417張最多，買超長榮航25,046張，華航也獲外資買超17,494張。

統計外資賣超前十大個股依序是元大台灣50反1、元大滬深300正2（00637L）、鴻準、富邦恒生國企正2（00665L）、兆豐金、鴻海、仁寶、聯鈞、 中石、英業達等。