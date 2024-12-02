台股上漲474點 三大法人買超202億元

我們從市場上觀察籌碼變化，從大戶的籌碼或散戶的籌碼，其實反映的是投資行為模式！散戶真的就容易賠錢嗎？就台指期為例，多與空只有2種選擇，並不像選股必須從千里挑一，（影響台指期多空，權值股較為重要，如台積電、鴻海、聯發科、廣達、富邦金、國泰金）這多與空2種選擇看似簡單，為何散戶却時常賠錢？當中就隱藏人性弱點在裡面...

2024-12-02 12:04