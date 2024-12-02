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台股上漲474點 三大法人買超202億元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股2日止跌，逆向跳空開高，收復季線，收在22,736.93點，上漲474.43點，漲幅2.13%，成交量3,106.67億元，三大法人買超202.56億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超150.22億元，投信買超48.55億元，自營商買超（合計）3.78億元，其中自營商（自行買賣）買超5.66億元，自營商（避險）賣超1.87億元。

台積電（2330）今跳空開高，收1,035元，漲幅3.92%；聯發科（2454）收1,310元，漲幅4.38%。網通股表現強勢，智邦（2345）一度攻上漲停板，收在704元，創下歷史新高，神準（3558）、統新（6426）、耀登（3138）、眾達-KY（4977）都長廷亮燈。電子組件中，BBU概念股AES-KY再飆漲停，收968元，台光電（2383）、嘉澤（3533）強漲逾7%。金融股以群益證（6005）、永豐金（2890）、中信金（2891）漲勢最強，皆上漲逾3%，中信金創波段新高，收38.6元。

中信金 自營商

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