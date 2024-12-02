報稅利多！基本生活費額度上調8千元 用這檔基金有望再放大

財政部年終來報到！根據28日最新公告兩大減稅利多，首先，基本生活費自20.2萬元調高至21萬元，並將在今年生效、明年5月申報所得稅時就適用，估計將有208萬戶受惠，其次遺贈稅的級距也調高至12.42％，從明年元旦起發生的遺贈案件便可適用新級距計稅。

對此國泰投信表示，稅收的調整變相讓民眾可以有更多資金額度可善用，如想要進一步放大金額，不妨在明年報稅前，提前預支8,000元的額度連同年終獎金，以定期定額方式申購主動式基金妥善作好規劃，有望打造被動收入，且近期台股出現拉回，更是不可多得的入場時機。

國泰台灣高股息（00878）基金經理人梁恩溢表示，受到川普團隊抨擊現任拜登政府給出的晶片補助過於鋪張，其中台積電（2330）赫然在列；11月29日台股震盪收黑，台積電盤中跌破千元大關，拖累加權指數一度跌逾百點，最終大盤收在22,262點；但2日台股初現第4季作夢行情，在半導體、電子股領漲下開盤即漲、台積電重返千元。且回顧近十年台灣加權指數各月份表現，當年底至隔年初通常是股市表現較佳的時間，縱使短線震盪頻繁，但長線仍是看多。

梁恩溢補充，根據全球主要雲端服務供應商（CSP）最新揭露數據，AI資料中心投資金額合計高達逾240億美元，推動新一波AI伺服器建設狂潮席捲全球，鴻海（2317）作為全球AI伺服器組裝霸主，將有望成為最大受惠者。投資人可善用主動式基金，由經理人發揮好眼力，主動操盤為投資人掌握市場趨勢，像是國泰台灣高股息基金，精選績優股並透過嚴控類股波動，截止至十月底本基金持有近八成的電子類股，如台積電、聯發科（2454）與鴻海等權值三王，將持續引領台股明年向上；此外，華碩（2357）第3季稅後純益年季雙增，EPS 16.8元，創歷史單季新高，AI PC、AI資料中心等業務被看好，同樣也被納入本基金投資組合。

梁恩溢提醒，股市變動無法被精準預測，現在的高點也許會是明日的低點，建議及早開始加入投資行列，善用定期定額，長久有紀律地投入打造微笑曲線，就能彌平高、低點價格影響。以國泰高股息基金-不配息A類型為例，若從基金成立的2020年7月每月定期定額投入10,000元至今年十月底，累積資產將從本金的新台幣520,000元，累積成長至936,364元，報酬率達80.07%，適合投資人作為小資理財、退休金儲蓄之選擇。