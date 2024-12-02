台股勁揚474點收22,736點 台積電漲39元收1035元

台股2日受到上周五美股創下新高帶動，早盤以22456.5點開出，盤中一度拉升至22802.53點，終場收22736.93點，上漲474.43點，漲幅2.13％，成交量3106.7億元，站上季線、半年線；櫃買收257.84點，上漲1.12點；台積電（2330）收復千元，終場收1035元，上漲39元，漲幅3.92%，重返5日線。

強勢類股方面，科技股今日回神，包含：網通、半導體、電子零組件光電、其他電子、資訊服務等，而傳產方面則以金融、運動休閒、電機、航運、紡織等有不錯的表現。

觀察台股成交量排行榜，帶量上漲的有，加百裕（3323）、興能高（6558）、華星光（4979）、金寶（2312）、中信金（2891）、長榮航（2618）、順達（3211）、陽明（2609）、中光電（5371）、和大（1536）、新光金（2888）、華容（5328）、鴻海（2317）、台積電、聯電（2303）、立積（4968）等表現亮眼。

量大弱勢的則有，神達（3706）、富喬（1815）、金寶（2312）、系統電（5309）、鴻準（2354）、高鋒（4510）、聯鈞（3450）、華新（1605）、弘凱（5244）、華邦電（2344）等。

法人表示，受到美國準總統川普揚言課關稅言論影響，嚇壞台股加權指數上周重挫 641.82點，遭壓在季線和半年線下，技術線型轉弱，11月行情虎頭蛇尾。惟依過去經驗來看，12月上漲機率超過八成，年底的集團作帳行情，有利短線行情升溫。後續仍需觀察外資期貨空單和成交量的變化。

另外，法人建議，操作上建議勿過度追高，拉回逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上則以AI概念股、消費性電子、航空散裝、紡織製鞋、高爾夫、高殖利率的營建及壽險等族群為主。