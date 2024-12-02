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金融股群起上揚 中信金強漲逾3%再刷波段新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股2日跳漲逾400點，金融股也協助貢獻指數，中信金（2891）上漲逾3%，再刷波段新高，永豐金（2890）、群益證（6005）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、元大金（2885）皆有超過2%的漲幅，凱基金（2883）、台新金（2887）漲幅逾1%。

中信金（2891）今年獲利亮眼，前十月每股稅後純益（EPS）達3.2元，創下歷史新高。前三季累計稅後純益為586.5億元，稅後股東權益報酬率（ROE）為17.82%。

關於明年股利發放部分，總經理高麗雪指出，以到10月獲利來看，中信金有能力可配息至2元，不過還要財務長核算，董事會同意，並且因主管機關對資本要求逐年提升，仍要考量要留多少資本因應明年的成長。

高麗雪說，美國降息趨勢不變，外界一般認為降息對保險業有利、對銀行業比較不利，但以中信銀來說，已提早進行美元部位管理及資產負債調整，降息對中信銀淨利息收入（NII）反而有正面影響。

摩根士丹利證券（大摩）在最新釋出報告中指出，中信金今年前十月淨利達633億元，高於預測約10%，主要是受惠台灣人壽業務表現亮眼，增長32%，雖然大摩預期可能將部分利潤分配至外匯準備金，但認為不會影響股利分配。

針對銀行部分，大摩指出，中信銀第3季淨利差明顯改善，其中主要受惠於台幣利差改善，抵銷外匯帶來的損失，加上債券投資收益持續增長，帶動單季淨利差達1.41%，比上季增加逾4個基點。大摩看好中信金後市，維持「優於大盤」評級，並上調目標價至39.4元。

中信金2日以37.7元開高，一度上漲至38.7元，盤中漲幅約3%，再刷波段新高。

中信金 大摩

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