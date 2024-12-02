美國11月密大消費者信心升高 短期通膨壓力緩解

美國11月密西根大學消費者信心指數71.8，雖高於前值70.5，但低於市場預期73。若觀察細項，消費者對個人理財狀況及未來一年及五年經濟展望提升，當前對耐久財及房屋等購買狀況則下滑。

富達投信分析，密大消費者信心整體數值升高，主要反映美國共和黨及川普勝選，共和黨人於11月的消費者信心明顯升高15.5，反觀民主黨人的信心指數則滑落10.1，此現象同樣發生於2016年及2020年政黨輪替時。

另一方面，消費者預期未來一年通貨膨脹率為2.6%，為2020年12月以來低點，但未來五年預期通膨升至今年以來高點3.2%，反映家戶預期短期通膨將趨緩，但認為新任政府的稅收及貿易政策將使通膨面臨上行壓力。另外，消費者預期未來一年失業率升高的比例持續攀升。

富達投信指出，美國經濟表現韌性，市場不斷下修美國聯準會（Fed）降息幅度。反觀歐洲經濟疲軟，預期經濟成長率不斷下修，使歐洲債券有不錯表現，預期這樣優異的表現將延續，原因在於目前缺乏刺激經濟成長的催化劑。總結來說，富達正向看待歐洲投資等級債。