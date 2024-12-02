BBU 概念股漲不停 這檔不到1個月股價飆漲近1倍

BBU題材持續熱燒，相關族群股價漲不停，電池模組廠AES-KY從11月初以來一路上漲，2日一開盤就衝破900元關卡，股價飆上漲停968元鎖死，統計不到1個月時間，股價大漲465元，漲幅92.44%。

美系外資報告指出，預期輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），BBU從選配變為標配，且預估2025年將產生新市場機會，帶動相關概念股成為市場焦點，推升股價強漲。

AES-KY是新普（6121）子公司，主攻鋰電池模組研發、生產、銷售，產品以以輕量型電動載具以及中大型工業儲能系統電池模組為主，美系外資看好，搭上未來電動車、電池備援電力模組（BBU）需求增長熱潮，給予「買進」評等，目標價由670元調高至1,020元。

AES-KY認為，輕型電動車（LEV）最壞時間已過去，加上AI伺服器帶動BBU需求，樂觀看待第4季營運，展望明年，LEV業務已來到U型反彈右側，加上伺服器BBU持續成長，及新業務將在明年下半年開始貢獻營收，對明年營運審慎樂觀看待。

AES-KY股價持續上漲，在11月6日起曾連續拉出4根漲停板，2日以905元開高後衝上漲停968元，為連續第2根漲停，統計從11月初大漲以來，不到1個股，股價大漲465元，漲幅近1倍。

AES-KY飆漲停， BBU族群持續吸金，加百裕（3323）也曾亮燈漲停，衝達45.1元，盤中漲幅逾5%；興能高（6558）盤中也衝上漲停42.1元，盤中漲幅逾7%；同樣在盤中亮燈漲停的還有西勝（3625），一度衝達17.8元，盤中漲幅逾9%；新盛力（4931）及盛達（3027）則在盤中創下歷史新高，新盛力盤中上漲逾7%；順達（3211）上漲逾4%。