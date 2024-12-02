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航空貨運展望佳 長榮航盤中飆上歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

受惠年底感恩節、聖誕節貨運傳統旺季到來，加上電商蓬勃發展、AI伺服器，以及半導體機台等需求持續強勁，而川普的新關稅壓力，也帶動搶運潮，推動航空股近期走勢強勁，長榮航（2618）2日盤中刷新歷史高價，一度漲至43.3元，突破去年7月的42.4元高點，漲幅近4%，不過僅長榮航表現最佳，華航（2610）僅小漲，星宇航空（2646）平盤，台灣虎航（6757）則小跌。

貨運需求暢旺，長榮航總經理孫嘉明先前表示，明年力拚營收、獲利再創新高，受惠於電商、AI高科技產品持續出貨，以及看好電商未來仍將蓬勃發展，航空貨運還是明年成長的新動能。

美國總統當選人川普放話上任後，將新增對大陸、墨、加三國銷美產品10%至25%關稅。業界推估，因墨西哥為全球電子業製造基地所在，預期出口到美國的大宗電子產品也將出現搶艙情形，進而大舉推升未來兩個月航空運價。

東南亞、印度等地區貨運需求也會提升，從目前亞洲各主要城市航空運價分析，目前亞洲最貴的地區在泰國，因為泰國航空業者貨運運能有限，大部分都要仰賴華航、長榮航等外籍業者，所以需求大、價格好、走勢強。

孫嘉明表示，東南亞的客貨需求成長，已是現在進行式，將密切關注貨流變化，若製造業回流美國，美國出口也會增加。

法人機構預估，長榮航第4季營收546.1億元，季增3.2%、年增7.3%，並受惠航空燃油價格維持低檔，毛利率季、年雙增至24.5%，營益率18.1%，業外考量匯損及預計並無股利發放，稅後淨利67.4億元，每股獲利（EPS）1.2元，全年為5.2元。

美國 長榮航

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