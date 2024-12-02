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網通族群助攻 台股午盤衝高 台積電收復千元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台積電收復千元。本報資料照片
台積電收復千元。本報資料照片

台股2日受到上周五美股創下新高帶動，早盤以22456.5點開出，盤中一度拉升至22772.32點，上漲逾400點，站上季線、半年線，台積電（2330）收復千元，重返5日線，另外，網通類股表現強勢，神準（3558）、眾達-KY（4977）衝上漲停，智邦（2345）、合勤控（3704）、中磊（5388）、光環（3234）、智易（3596）等也繳出亮眼表現。

強勢類股方面，科技股今日回神，包含：網通、半導體、電子零組件光電、其他電子、資訊服務等，而傳產方面則以金融、運動休閒、電機、航運、紡織等有不錯的表現。

觀察台股成交量排行榜，帶量上漲的有，加百裕（3323）、興能高（6558）、華星光（4979）、金寶（2312）、中信金（2891）、長榮航（2618）、順達（3211）、陽明（2609）、中光電（5371）、和大（1536）、新光金（2888）、華容（5328）、鴻海（2317）、台積電、聯電（2303）、立積（4968）等表現亮眼。

量大弱勢的則有，神達（3706）、富喬（1815）、金寶、系統電（5309）、鴻準（2354）、高鋒（4510）、聯鈞（3450）、華新（1605）、弘凱（5244）、華邦電（2344）等。

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