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輝達水冷快接頭商機加持 這兩家飆出歷史新高價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
輝達（NVIDIA）。(歐新社)
輝達（NVIDIA）。(歐新社)

供應鏈傳出，嘉澤（3533）、富士達（6805）通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭（UQD）認證，成為合格供應商，預估將自明年起大量供貨；兩家公司2日股價上漲，盤中都飆出歷史新高價，嘉澤一度亮燈漲停，衝達1,965元，富士達早盤也曾衝上947元，同時帶動集團母公司奇鋐（3017）的漲勢。

水冷快接頭是AI伺服器水冷關鍵元件，大部分是由外企寡占，嘉澤、富士達積極投入，原本市場預期最快在明年上半年取得認證、下半年開始供貨，但供應鏈傳出，已提前通過輝達水冷快接頭認證，兩家公司躋身輝達GB200系列快接頭合格供應商。

連接器股王嘉澤第3季毛利率52.6%，創單季新高，稅後純益20.61億元，為歷年最旺第3季，每股純益18.33元；累計今年前三季稅後純益63.68億元，超越去年全年獲利總和，每股純益56.9元。

嘉澤預期，下半年營運將優於上半年，對毛利率也持正向看法；法人看好，受惠新產品滲透率持續提升，嘉澤第4季營收有望挑戰新高。

軸承股王富世達公告9月本期淨利1.19億元，年增63.1%，每股純益1.73元，年增44.2%，單月獲利表現優異；富世達10月營收9.1億元，月增18%，年增54.1%，單月營收創掛牌以來新高；累計今年前十月營收63.28億元，年增42%，同創歷史同期新高。

富世達取得輝達快接頭認證後，近期有望搭著奇鋐的水冷板共同出貨給客戶，成為第一家正式出貨快接頭零組件的台廠；富世達受惠AI水冷及華為折疊新機等雙重題材，吸引市場買盤進駐，股價從9月低點682元開始反彈，2日以925元開高，一度衝達947元，創下歷史新高，不過，盤中漲幅收斂；奇鋐也是開高，盤中漲幅逾5%。

另外，供應鏈也傳出嘉澤已通過輝達快接頭認證認證，但預料要在明年上半年才開始量產出貨；嘉澤以1,845元開高後一度衝達漲停1,965元，創下歷史新高，盤中漲幅逾8%。

嘉澤 輝達

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