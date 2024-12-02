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成衣業旺季吸買盤進場 儒鴻、得力股價跳

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

川普多次強調要對中國大陸進口產品加徵關稅，市場預期成衣業將迎來轉單效應，吸引買盤進駐，推升儒鴻（1476）股價表現，盤中來到548元，漲幅逾3%。同屬成衣股的得力（1464）股價也大漲，盤中來到16.6元，漲幅6.8%。

川普上任後對中國大陸進口產品加徵關稅，勢不可擋。根據市場統計，近年來大陸生產的服飾出口到美國比例不斷下滑，而越南等東南亞國家的比例逐漸上升，主要反應中美貿易戰以來的影響，市場普遍預期，倘若美國再次提高關稅，越南與印尼等東南亞生產比例高的業者有望受益，業績增長可期。

不過，儒鴻日前舉辦法說會表示，針對川普上任後的變化，美國品牌客戶也都在做因應和準備，目前品牌端下單多還是延續先前保守策略，主要是還在觀察年底節慶的買氣。儒鴻訂單能見度已延伸至明年第2季，客戶拉貨謹慎，恐反應「川普關稅 2.0」可能對全球經濟和製造業造成影響；同時美國假期銷售動能仍有待觀察，尚未見到顯著追加訂單。

就基本面來看，第4季是成衣旺季，品牌客戶庫存持續下降，有利營運表現。儒鴻印尼廠成衣產線達97條，新開的產線學習曲線仍在尋求穩定，年底產線估可達112條，產能占比約15%。同時，原物料價格維持低檔，可望推升毛利率高檔不墜。

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