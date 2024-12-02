台積電領軍反攻 台股大漲逾500點站回季線
美國半導體股回神，台積電今天股價迅速收復千元關卡，帶動台股反彈，盤中最多上漲503點至22765點。截至10時30分，集中市場指數上漲462.69點，報22725.19點，站回季線約22592點及半年線22572點之上，成交值約新台幣1550億元。
3大權值股全面上漲，台積電最多上漲39元至1035元，鴻海最多上漲4元至199.5元，聯發科上漲55元至1310元。
高價股助陣，嘉澤盤中大漲超過8%，最高衝上1940元，再創歷史新天價；其他包括大立光、旭隼、緯穎等千金股，盤中股價漲幅也都超過2%。
永豐投顧分析，川普將於明年1月20日就任，12月為財報及政治空窗期，以過去歷史經驗來看，12月向來為集團股及投信基金年底力拚績效時期，今年搭配輝達Blackwell AI晶片正值出貨時期，基本面良好，年底作帳行情可期。
不過永豐投顧也提醒，川普2.0即將上場，市場對於未來局勢處於未知狀況下，勢必保守因應，恐壓抑今年作帳行情的彈升空間。
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