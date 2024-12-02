柏瑞投信：2025全球綠色資本支出將持續增加

美國聯準會（Fed）於9月正式啟動降息周期，且於11月再度降息1碼。由於當前美國經濟保持韌性，市場預期川普上台後將採取較激進的政策而再推升通膨數據，使得美國10年期公債殖利率回升至4.3%區間。近三個月的ESG投資級債指數上漲1.1%、ESG非投資級債指數*上漲3.6%，整體表現貼近於非ESG債券指數。

雖然受到川普主張終止現有綠色環境政策的影響，以致於ESG股票指數近三個月截至今年10月底的表現小幅落後MSCI世界指數，漲幅分別為2.2%跟2.6%；不過，根據Bloomberg統計，全球ESG股票指數今年全年的EPS成長率預估為8.0%，仍高於世界股票指數的6.9%，顯示ESG企業今年的獲利能力仍優於一般企業。

柏瑞投信2024年「洞悉ESG」秋季號報告指出，隨著全球對於企業ESG重視的程度提升，符合ESG標準的企業更有機會進入產業供應鏈，也更有利於未來的獲利表現。此外，美國近兩年來雖然反對ESG的聲浪逐漸增強，但ESG作為一種理念，已深深嵌入全球企業文化。根據Morningstar統計，截至今年9月底，全球ESG基金資產總規模已達3.3兆美元，仍遠遠超過反ESG產品約30億美元的規模。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示， 儘管川普政策的不確定性仍將引發短期市場波動，但驅動綠色資本支出的結構性因素例如政策、技術創新、消費者需求等都已根深蒂固，並在全球範圍內達成共識，因此無論政治氣候如何變化，ESG和綠色投資都將成為市場的主流方向，尤其是在能源轉型相關領域包括太陽能、碳捕捉技術以及能源基礎等相關產業都將受惠。

在債市方面，根據Bloomberg統計，10月ESG債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，顯示企業基本面依然相對穩健。此外，全球ESG投資級與ESG非投資級企業債指數的殖利率仍位於近年高檔，在10月底分別為4.64%和7.61%，皆為相對於全球公債具有投資吸引力的資產配置標的。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，隨著美國大選結果出爐，企業融資壓力隨全球央行降息而逐步走低，目前全球ESG投資等級債指數的利差穩定維持在5年均值以下，非投資等級債指數利差亦逐漸下滑，反應市場對經濟前景的疑慮逐漸緩解。在企業獲利穩定增長的支撐下，市場對於企業信用債的信心也可望進一步上升。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘指出，在川普前次擔任總統期間，在清潔能源項目獲得的貸款規模相比前後任政府都顯著減少，然而如果清潔能源項目無法獲得足夠貸款，企業將被迫尋求其他融資方式，預期全球ESG債券的發行需求可能大幅上升，進而推動市場對綠色債券的需求增長，有利於ESG債市展望。